Parlamentarie M5s/ Risultati e liste nomi candidati vincitori nei collegi plurinominali: prima eletti uscenti

22 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Parlamentarie M5s, risultati e liste candidati - Luigi Di Maio (Foto: LaPresse)

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato i candidati nelle liste dei collegi plurinominali. Lo ha fatto dall'evento di Pescara, il Villaggio Rousseau, dove l'aspirante premier Luigi Di Maio aveva già presentato alcuni “esterni” a cui è stato chiesto di candidarsi per i collegi uninominali. Nella lista dei candidati per i collegi plurinominali ci sono attivisti di lungo corso, big capilista, ex assistenti parlamentari e qualche outsider. Diverso è invece il discorso per le liste proporzionali, composte invece da chi si era candidato alle Parlamentarie, le consultazioni online per scegliere gli aspiranti deputati e senatori pentastellati. Nel post pubblicato in serata sul blog di Beppe Grillo è precisato che «il dettaglio dei risultati sarà pubblicato nei prossimi giorni». Scorrendo il documento si nota facilmente che alcuni dei candidati “esterni” sono indicati come capilista nei collegi proporzionali in attesa che vengano svelati i nomi per l'uninominale. Questo è ad esempio il caso del giornalista Gianluigi Paragone in Lombardia, del capitano che esortò Francesco Schettino a tornare sulla Concordia, Gregorio De Falco in Toscana, il presidente di Adusbef, Elio Lannutti, nel Lazio. Solo quarto al Senato Franco Fracassi, giornalista coautore con Lannutti del libri “Morte dei Paschi di Siena”. Un altro giornalista, Emilio Carelli, correrà solo per l'uninominale. Clicca qui per le liste M5s nei collegi plurinominali.

PARLAMENTARIE M5S, LE LISTE NEI COLLEGI PLURINOMINALI

In testa alle liste ci sono i nomi dei parlamentari uscenti più conosciuti: probabile, come riportato dal Fatto Quotidiano, che i volti noti siano stati anche i più votati. Ad esempio, capilista nei loro collegi sono l'spirante premier Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli, Vito Crimi e Carla Ruocco. Primi anche Alfonso Bonafede, Carlo Sibilia e Riccardo Fraccaro in Campania. Nel secondo collegio Sicilia 2 alla Camera c'è Giulia Grillo, nel primo collegio in Piemonte 1 c'è Laura Castelli, mentre nel secondo collegio Piemonte 1 spicca Fabiana Dadone. In Calabria come capolista per il Senato c'è Nicola Morra. Ricandidata anche la sorella del candidato governatore della Sicilia, Azzurra Cancelleri, deputata uscente. Questo è il primo nome del terzo collegio Sicilia 1. Il primo invece è guidato da Adriano Varrica, storico esponente del M5s a Palermo. Antonio Lombardo, alla guida del secondo collegio Sicilia 1, ha lavorato all'Ars, l'Assemblea regionale siciliana. Nello stesso collegio figura al quarto posto Chiara Di Benedetto. Quarto nel collegio plurinominale del Piemonte 1 al Senato Marco Scibona. La sorpresa è in Abruzzo, dove il parlamentare uscente Daniele Del Grosso, tra i padroni di casa del Villaggio Rousseau di Pescar, è primo dei candidati supplenti. Tra loro ci sono altri due uscenti: Paolo Bernini in Emilia Romagna ed Emanuele Scagliusi in Puglia.

