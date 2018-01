SALVINI SMENTISCE BERLUSCONI/ Tetto del 3%: il Cav, "lo rispetteremo". Ma il leghista:"Per noi non esiste"

Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...

Salvini e Berlusconi (foto da Lapresse)

Prime scaramucce tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una campagna elettorale per le Politiche del prossimo 4 marzo che promette scintille. Soltanto ieri il Cavaliere aveva rassicurato l'Europa, durante un incontro con i vertici del Ppe, sul fatto che l'Italia avrebbe rispettato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil. Berlusconi, come riporta Il Corriere della Sera, aveva detto:"Abbiamo presentato il nostro programma al Ppe, la cosa importante è la nostra volontà di rispettare la regola del 3% del deficit". Per poi concedere:"Tajani ha detto che è una regola che in caso di certe necessità di programma economico può essere superata, ed io concordo con lui e dico che il deficit annuale di ogni stato deve essere adattato alle esigenze di sviluppo del singolo stato. Ma per quanto ci riguarda la politica che intendiamo seguire con la rivoluzione fiscale della Flat tax è rispettare la regola del 3%". Queste affermazioni, però, sono state parzialmente smentite dall'alleato Matteo Salvini. Il segnale che all'interno del centrodestra, evidentemente sicuro di ottenere la maggioranza dei seggi come coalizione, si gioca un'altra partita: quella per la golden share, che consentirà di indicare il nome del candidato premier.

SALVINI, "IL 3% NON ESISTE"

Ma cos'ha detto Matteo Salvini di preciso rispetto al tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil? Durante una conferenza stampa a Montecitorio, nella quale ha presentato le candidature di Claudio Borghi e Alberto Bagnai, il leader della Lega ha detto:"Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie e il lavoro, per noi non esiste. Se ci sono vincoli di bilancio o regolamenti europei che danneggiano le imprese e le famiglie italiane per noi non esistono". A chi gli faceva notare eventuali divergenze con l'alleato Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto:"Scripta manent, verba volant; al punto 3 del programma del centrodestra, accettato e firmato da tutti, c’è scritto meno vincoli dall’Europa, no a politiche di austerità, revisione dei trattati europei e prevalenza della Costituzione italiana sul diritto comunitario". La Lega, ha ribadito Salvini, "è disposta a tutto per difendere l’interesse nazionale. (...) I vincoli europei sono una gabbia, noi vogliamo aprirla e se ci riusciremo con l’accordo di tutti saremo felicissimi. Se fossimo invece sotto ricatto, per noi verrà prima l’interesse nazionale. Per difendere gli italiani siamo disposti a disattendere anche le regole dell’euro".

