Sondaggi Elezioni 2018/ Niente maggioranza? Gentiloni il ‘prescelto’ per governo di larghe intese

Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader prescelto per governo di larghe intese

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Paolo Gentiloni (LaPresse)

IXÈ, TUTTI SENZA MAGGIORANZA? GENTILONI SI “SCALDA”…

Ma se la mattina del 5 marzo non ci fosse nessuna coalizione con la maggioranza stabile nei seggi conquistati, quale sarebbe la possibile soluzione che Mattarella metterà in campo? Secondo gli elettori intervistati dai sondaggi di Ixè non ci sono molti dubbi: il leader a cui affidare il compito di formare un governo di larghe intese è ancora lui, Paolo Gentiloni il più stimato dagli italiani in questi ultimi mesi. Ben il 26% ha risposto proprio “il premier attuale” alla domanda posta “Nel caso, molto probabile, in cui dopo le prossime elezioni non ci sia una maggioranza certa, lei a quale dei seguenti leader affiderebbe il compito di trovare una larga coalizione per governare il Paese?”; cifre molto più basse per tutti gli altri, da Mario Draghi al 8,5%, a Romano Prodi (6%) per finire con Enrico Letta al 3,3%, suo zio Gianni Letta al 2,9% e il procuratore Nicola Gratteri al 2,8%. In fondo anche Franco Frattini all’1,3% e Giuliano Amato all’1%.

PIEPOLI, RISCHIO ASTENSIONE: SOLO IL 15% MOLTO INTERESSATO ALLA POLITICA

Con le elezioni che si avvicinano uno dei punti finora molto poco considerati nei vari comizi elettorali è il “primo partito d’Italia”: si tratta dell’astensione, quella voglia di non esprimere il proprio voto come estrema protesta contro gli ultimi anni di gestione della Cosa Pubblica sia al Governo che all’opposizione. I sondaggi di Piepoli hanno provato a chiedere ad un folto campione di intervistati con quanto interesse si avvicina il singolo elettore alle prossime Elezioni Politiche. “Molto interesse” per la politica solo il 15% degli intervistati, “abbastanza” il 43%, “poco” al 20% e “per nulla” al 10%: insomma il grande interesse per la Cosa Pubblica al momento in Italia è sepolto sotto disagi, critiche, fallimenti e mancanza di fiducia nella classe politica attuale, non esattamente il dato più augurante a due mesi circa dal voto. Di quelli che si dicono comunque interessati alla politica, le motivazioni addotte sono pressapoco queste: per il 49% “mi piace rimanere informato sulle questioni della politica”; per il 44% “E' un dovere civico dei cittadini tenersi informati sulle questioni della politica”; per il 39% “Mi informo per poter scegliere quale partito o candidato votare”; da ultimo, il 18% si dice sicuro, “Seguo la politica da sempre”.

