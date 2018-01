LUIGI DI MAIO, M5S/ Elezioni 2018, “alleanze? Programma non si discute”. Grillo & Di Battista ‘tramano’…

Luigi Di Maio, M5s: elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di Maio? I dubbi e le "trame" con Di Battista

25 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio e Beppe Grillo "separati"? (LaPresse)

Luigi Di Maio un giorno dopo l’altro insiste sugli stessi punti: “programma M5s da 20 punti”, e “noi le alleanze non le faremo con nessuno. Anche se…”. Quel distinguo il giovane leader grillino tiene bene a ribadirlo in ogni intervista, dato che i numeri li sa leggere molto bene e conosce lo stato dei sondaggi elettorali finora: alle elezioni il Movimento 5 Stelle dovrebbe venire incoronato come primo partito ma non avrà la maggioranza di seggi per poter formare da soli un Governo monocolore a Cinque Stelle. A quel punto, dunque, che fare? «La nostra intenzione il 4 marzo, se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta, è di fare un appello a tutte le forze politiche per chiedere se vogliono aggiungere le loro priorità alle nostre. Non è in discussione la modifica dei 20 punti sulla qualità della vita degli italiani», ha spiegato oggi a Livorno dove ha anche sostenuto il sindaco Nogarin, travolto dalle indagini e dagli avvisi di garanzia. Un attimo dopo scatta subito la polemica, questa volta lanciata contro Matteo Salvini, forse anche per “smentire” le trame che vedono i grillini vicini alla Lega qualora non vi sarà maggioranza dopo le urne. «Noi il nostro programma non lo svendiamo come ha fatto Salvini che ha rinnegato la legge Fornero e ha rinnegato il 3%. Il programma resta il faro del Movimento insieme a un'azione di governo, di un governo a 5 stelle e insieme a una squadra di governo che conoscerete prima delle elezioni politiche. Da lunedì conoscerete anche i nomi dei candidati nei collegi uninominali».

GRILLO “SNOBBA” DI MAIO

Beppe Grillo si è stancato del Movimento 5 Stelle o si è stancato di Luigi DI Maio? Forse la questione da dirimere è “tutta” qui: i Cinque Stelle si apprestano a vincere le elezioni ma a non sapere cosa fare la mattina del 5 marzo. Un po’ perché il fattore “alleanze” non sembra proprio del tutto chiaro in casa Rousseau, e un po’ perché Beppe Grillo da solo rappresenta la gran parte dell’attrattiva di questi primi anni di vita del Movimento: in una ricostruzione con alcune fonti interne al Parlamento, Affari Italiani avanza una sorta di “trama” segreta tra Grillo e Alessandro Di Battista, l’altro grande assente di questa campagna elettorale. Non tanto fisicamente, ma in prospettiva: senza essere candidato, il Dibba nazionale potrebbe essere la “carta” da giocare per Beppe Grillo qualora volesse “scaricare” il giovane leader davanti ad una non vittoria alle Politiche. «Grillo sembra intenzionato a valorizzare al massimo Di Battista e non certo Di Maio, in un'ottica di palingenesi escatologica del Movimento, una sorta di diluvio universale in cui il demiurgo spazzerebbe via il suo popolo che gli si è ribellato contro, che non l’ascolta, che si è allontanato progressivamente dai suoi ideali iniziali procurandogli solo fastidi, contrattempi e guai e che, in più, si è fatto (altri) vitelli d’oro, che adora», scrive Vattinno su Affari Italiani. Se sia solo una trama “mediatica e politica” le prossime settimane, forse mesi, ce lo confermeranno/smentiranno.

