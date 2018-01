SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Centrodestra al 37% ma cala Salvini: Di Maio non ‘stacca’ il Pd

Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "resiste"

25 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Salvini cala (LaPresse)

EMG, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA AL 37% MA CALA SALVINI

Sale il centrodestra ma scende Salvini: i dati sui sondaggi Emg pubblicati per La7 mostrano un andamento comunque buono come coalizione per il triumvirato con l’appoggio di Nci-Udc, anche se il leader leghista non sta in questo momento “sfondando” nel primo scorcio di campagna elettorale verso le prossime Elezioni. I numeri infatti vedono Forza Italia al 16%, Fratelli d’Italia al 5,1%, la Quarta Gamba al 2,7% e appunto il partito di Matteo Salvini scendere fino al 13,9%. Il 37,7% totale al momento rassicura il “gruppo” ma le tensioni interne e le spaccature su principali contenuti del programma potrebbe riservare altre “sorprese” in termini elettorali nei prossimi mesi: intanto, il centrosinistra vede risalire leggermente Matteo Renzi fino al 23,7% con un dato totale attorno al 28%, complice l’1,6% di Insieme (Verdi, Civici e Socialisti), l’1,4% della lista Bonino +Europa e l’1% di Civica Popolare con Lorenzin. Il Movimento 5 Stelle invece, in piena guida Di Maio, arriva fino al 27% ma non riesce a sfondare quota 30% al momento: situazione simile, ma tutti altri numeri, per Liberi e Uguali con Pietro Grasso che non va oltre il 6,1% su scala nazionale.

IXÈ, FIDUCIA LEADER: TRA GENTILONI E RENZI UN +10%

I sondaggi politici come sempre aiutano i partiti (o li sviano, a seconda dei casi) in campagna elettorale, anche orientandosi nelle varie scelte di marketing politico e di comunicazione dei giorni caldissimi prima delle Elezioni. Ebbene, guardando i sondaggi prodotti da Ixè per la fiducia dei principali leader italiani il Partito Democratico un ragionamento pare davvero stia effettuandolo: Gentiloni continua ad essere il leader più apprezzato in tutta Italia, nonostante sia al potere come premier ormai da più di un anno. Renzi “paga” un 10% dall’attuale presidente del Consiglio e starebbe meditando, come già detto in alcune interviste, di non essere lui l’automatico candidato premier in una eventuale vittoria del centrosinistra, bensì proprio Gentiloni o Minniti, insomma leader che godono di consenso maggiore rispetto al segretario dem. I numeri sono chiari: Gentiloni al 35%, Renzi al 25% con Luigi Di Maio che lo batte con il 27%. Berlusconi, Grasso e Meloni fanno esattamente come il segretario, appena un gradino sotto il 26% di Matteo Salvini. Indietro invece Beppe Grillo al 21%, Giuliano Pisapia al 19% e Pier Luigi Bersani ancora al 19%: insomma, per il centrosinistra è tempo di decisioni anche in termini di leadership per un eventuale nuovo governo da guidare.

