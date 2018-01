Silvio Berlusconi/ Elezioni 2018: “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Silvio Berlusconi lancia Antonio Tajani (Foto: LaPresse)

Antonio Tajani presidente del Consiglio? La suggestiva ipotesi è stata lanciata da Silvio Berlusconi, che deve ancora annunciare ufficialmente il candidato premier del centrodestra. «Se fosse possibile avevo come premier sarebbe una bellissima scelta. Tajani è tra i fondatori di Forza Italia, ha dimostrato in questi anni lealtà assoluta e totale alle nostre idee», ha dichiarato il leader di Forza Italia. In tal caso però dovrebbe rinunciare al suo ruolo di presidente del Parlamento europeo. In tal caso «sarebbe sì una perdita per l'Italia a livello internazionale». Quello di Tajani è uno dei pochissimi nomi che Silvio Berlusconi fa in vista delle Elezioni 2018. Ce ne sono altri due in serbo, che però non ha esplicitato con la solita motivazione: «Finirebbero nel tritacarne mediatico». Ma a Giorgia Meloni l'ipotesi di Tajani premier non piace affatto: «Non è il candidato di Fdi, che come si sa è Giorgia Meloni - ha dichiarato ad Agorà -. Gli italiani scelgano qual è la proposta che li convince di più. A capo dell'Italia preferisco avere un movimento e una persona più capace di puntare i piedi in Europa di quanto abbia visto fare in questi anni».

TAJANI PREMIER? INTANTO IL CENTRODESTRA PUNTA SU PARISI PER IL LAZIO

Nel centrodestra tiene banco anche la candidatura alle elezioni regionali nel Lazio. In questo caso la trattativa, seppur sfiancante e logorante, ha portato alla nomina di Stefano Parisi come candidato “unitario”. In queste ore è in atto un pressing asfissiante su Sergio Pirozzi affinché si ritiri o converga sul candidato ufficiale della coalizione. Il sindaco di Amatrice era stato convinto a scendere in campo proprio dagli esponenti regionali di Noi con Salvini, appoggiato dal Movimento Nazionale per la Sovranità di Francesco Storace e Gianni Alemanno, ma oggi è arrivato il dietrofront del Carroccio che lo ha scaricato. Parisi, che nel 2016 è stato candidato a sindaco di Milano per il centrodestra, è romano di nascita. Per tutti gli osservatori, secondo Il Fatto Quotidiano, con questa mossa il centrodestra ha voluto sbrogliare un'impasse che sembrava irrisolvibile, provocata da gelosie e dispetti personali tra correnti ex missine e forziste.

