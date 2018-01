CANDIDATI PD, ELEZIONI 2018/ Caos liste, Giachetti: “caro Renzi, no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno

Liste e candidati Pd, elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno

26 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Ultime ore caldissime nel Pd per provare a trovare la quadra sui candidati in lista per le prossime Elezioni 2018: la Direzione convocata permanente da Renzi è stata rinviata a questo pomeriggio per provare una prima votazione sui nomi effettivi dei candidati in uninominale e proporzionale. Novità di giornata è la “svolta” di Roberto Giachetti che su Facebook scrive una lettera aperta al segretario spiegando di voler rinunciare a candidarsi al plurinominale, correndo dunque solo come candidato Pd al collegio uninominale. «Rinuncio al plurinominale. Rinuncio al paracadute. Ti chiedo di lasciarmi libero di giocarmela senza paracadute, senza reti di protezione, senza garanzie. Io e la mia città, io ed il territorio dove vivo da 50 anni, io ed il mio amore per la mia città e per la politica». Per l’ex candidato sindaco dem a Roma, perso al ballottaggio (nettamente) contro Virginia Raggi, la scelta “mette in difficoltà” Renzi e il partito che sta facendo non poca fatica per compilare al meglio le liste sul territorio.

«Conosco bene i tantissimi problemi che abbiamo nel cercare di trovare una quadra per garantire la presentazione di liste competitive in grado di tenere insieme la conferma di chi tanto si è impegnato in questi anni per dare impulso alla ripresa che si sta manifestando e la necessità di linfa nuova. So bene che la quadra sarà comunque dolorosa. Allora penso che sia mio dovere fare l'unica cosa che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il centro sinistra e non la penalizzazione di un vero rinnovamento. Non voglio essere un tappo. Non sarò un tappo. Rinuncio al plurinominale», conclude nella lettera Bobo Giachetti, uno dei renziani più di ferro che esistano.

Caro Matteo,

ho un pensiero che mi ronza in testa da giorni come una mosca fastidiosa che cerchi di cacciare via ma che poi si posa sempre in posti diversi e non ti molla finche non riesci a schiacciarla. Ecco, ho deciso.https://t.co/Y0px1HwzZS — Roberto Giachetti (@bobogiac) 26 gennaio 2018

IL “NODO” TOMMASO CERNO

Dopo la scelta di Giachetti si aprono altre strade complesse all’interno del Partito Democratico che deve cercare il più possibile volti “giusti” per riuscire a recuperare terreno contro centrodestra e Movimento 5 Stelle, al momento davanti in quasi tutti i sondaggi elettorali sia per il maggioritario che per il proporzionale. Intanto, all’interno del complesso caos liste elettorali, spunta un nuovo nome tra i possibili candidati: fonti interne al partito danno come per fatta la candidatura di Tommaso Cerno, ex direttore dell’Espresso e attuale condirettore di Repubblica. Non tutti però nel Pd sono convinti, in particolare la minoranza di Orlando ed Emiliano starebbe cercando di contrattare su Cerno e anche su altri candidati per nulla “certi” del posto. Al momento la proposta di Renzi sarebbe stata scartata dai gruppi minori dentro il Nazareno: la proposta prevederebbe, a quanto si apprende dall’Ansa, attorno ai 15 seggi sicuri per l’area Orlando e tra i 6 e i 7 per la componente di Emiliano. Un segno eloquente per capire lo stato attuale di indecisioni e disagi interni al Pd è lo slittamento della Direzione convocata in un primo momento per questa mattina e invece ora spostata al pomeriggio (alle ore 16) per poter votare il via libera sulle liste.

