Elezioni Politiche 2018/ Circolo de Il Sussidiario come seguire l'incontro in diretta streaming video Facebook

Circolo del Sussidiario e Comitato MI'IMPEGNO: incontro a Milano in diretta streaming video Facebook sulle Elezioni Politiche 2018. Dialogo con Martina, Gelmini e Lupi; modera Vittadini

26 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Incontro sulle Elezioni Politiche 2018 (LaPresse)

Oggi alle ore 18 presso la Sala Falck della Fondazione Culturale Ambrosianeum a Milano (via delle Ore 3, MM Duomo) si terrà l’incontro dal titolo “Per farsi un’idea” in vista delle prossime elezioni politiche: il tavolo è organizzato dal Circolo del Sussidiario e il Comitato MI’IMPEGNO proprio in vista del voto fondamentale per le sorti economiche, politiche e culturali del nostro Paese, il prossimo 4 marzo 2017. All’incontro di oggi hanno accettato l’invito e discuteranno tre protagonisti della recente e anche della prossima Legislatura, oltre che importanti membri di alcuni dei principali partiti politici italiani. Mariastella Gelmini (Coordinatore Regionale Forza Italia in Lombardia), Maurizio Lupi (Coordinatore Nazionale Noi con l’Italia) e il ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina (anche Vicesegretario del Partito Democratico). Ad introdurre l’incontro presiedono Carmelo Ferraro (Fondatore Comitato MI’IMPEGNO), e Antonio Intiglietta (Coordinatore del Circolo del Sussidiario di Milano). A moderare e concludere i lavori invece parteciperà Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Visto l’alto numero di adesione all’odierno incontro sulle Elezioni, è stato deciso di istituire un collegamento in diretta streaming video sulla pagina Facebook del Sussidiario, in modo da non perdersi le discussioni e il dibattito sull’importante tema elettorale.

Ricordiamo che la storia del Circolo del Sussidiario nasce da lontano e dall’intento di condividere un momento conviviale voluto come luogo di incontro e confronto sui principali temi d’attualità. È naturalmente rivolto a imprenditori e liberi professionisti in dialogo continuo con personalità di spicco che collaborano con la testata de Il Sussidiario.net Quotidiano Approfondito: è in realtà una iniziativa rivolta a chiunque è interessato a momenti di approfondimento sui temi di fondo che determinano uno sviluppo a favore dell’esperienza umana. All’interno di questo primo semestre 2018 di cicli d’incontri, sono previsti anche due prossimi appuntamenti interessanti: il 26 marzo alle ore 19.30, “Il futuro dei trasporti” con Maurizio Gentile (Amministratore Delegato Rfi-Gruppo Ferrovie dello Stato) e Stefano Paleari (Commissario Amministrazione straordinaria Alitalia); il 4 giugno alle ore 19.30, “Quale pena per il XXI secolo” con Luciano Violante (Presidente Emerito della Camera dei Deputati e Presidente Fondazione Italia Decide) e Elvio Fassone (Magistrato e autore di “Fine Pena: ora”)

