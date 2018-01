Matteo Renzi a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso presenta liste e candidati Pd: “possiamo vincere le Elezioni”

28 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Matteo Renzi a Domenica Live

Matteo Renzi viene da due giorni forse tra i più difficili della sua giovane vita politica, forse “secondi” solo ai giorni post sconfitta al Referendum Costituzionale del 4 dicembre. Proprio a quella data i suoi avversari fuori il Pd (gli scissionisti di Mdp) e dentro al Nazareno (la minoranza di Orlando ed Emiliano) gli imputano di aver cominciato a perdere leadership e lucidità; l’ex premier ha sempre invece tirato dritto e nelle ultime 48 ore ha portato il livello dello “strappo” con la anime di minoranza interno al Partito Democratico a livelli “massimi”. Oggi, continuando la scia di incontri elettorali a Domenica Live (qui gli ospiti delle passate puntate, Silvio Berlusconi e Alessandro Di Battista) Matteo Renzi si presenterà negli studi di Barbara D’Urso per presentare le liste appena confermate in Direzione e i vari candidati che correranno a Camera e Senato nelle prossime elezioni politiche 2018. Qui sul sito ufficiale del Pd ci sono tutti i nomi, ma come abbiamo visto in queste prime ore post-Direzione le polemiche non mancano e certamente sarà tema della prima parte della sua intervista.

IL PROGRAMMA E L’ERRORE SU GENTILONI

«Grazie è una parola che difficilmente viene usata in politica. Si preferiscono parole come polemica, lamentela, accusa. Tanti politici dicono: "Eh, però, anche tu, ma perché..:" Pochi politici dicono "Grazie, comunque”. Proprio per questo al termini della (difficile) selezione delle candidature ho voglia di dire forte il mio grazie. Grazie a chi ha accettato di candidarsi, grazie a chi ci ha detto di no con motivazioni varie (tanti, più di quelli che sono stati resi pubblici), grazie a chi continuerà il proprio lavoro in Parlamento e grazie a chi con la prossima legislatura lascerà il proprio incarico»: lo ha scritto pochi istanti fa il segretario Pd sulla sua pagina Facebook, a pochi minuti dall’ingresso negli studi Mediaset dove presenterà le liste Pd e i punti principali del programma. Dalle tasse alle pensioni, fino al lavoro e al rapporto con l’Europa: Renzi proverà a ribaltare le accuse subite da Berlusconi e Di Battista proprio davanti alla D’Urso nelle ultime due settimane. Dovrà rispondere del presunto “errore” sul premier Gentiloni - è stato candidato nel collegio di Lazio-1, uno dei più difficili di Roma (dominato dalla destra) e non più secondo la nuova legge elettorale nel centro storico della Capitale - e dei tanti nomi storici del Pd rimasti fuori dalle candidature. «Grazie a chi ha letto la legge elettorale e quindi sa che la partita è apertissima e che possiamo essere davvero il primo partito e il primo gruppo parlamentare. Grazie a quelli come Yoram che hanno lavorato duro per cinque anni: lui è l'ideatore della misura degli 80 euro, per lavorare con noi si è dimesso cinque anni fa dal suo lavoro e oggi ha scelto comunque di non ricandidarsi dicendomi: “Vedo tutte le polemiche, Matteo. Lasciamo il posto a un altro, io ti do comunque una mano con le mie idee e la mia esperienza. E nella professione mi rimetto in gioco”», scrive ancora Renzi. Riuscirà a far meglio dei leader passati nelle scorse settimane a Domenica Live o si confermerà quel “tocco magico” comunicativo un po’ offuscato negli ultimi tempi?

