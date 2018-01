M5S, candidati ai collegi uninominali/ Diretta video, Di Maio li presenta: “Conoscono i problemi dell'Italia”

M5S, candidati ai collegi uninominali: diretta video. Di Maio presenta la squadra al Tempio di Adriano di Roma: “Conoscono i problemi dell'Italia”. Le ultime notizie sul Movimento 5 Stelle

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

M5S, candidati collegi uninominali: Di Maio li presenta (Foto: LaPresse)

Il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati “esterni” ai collegi uninominali in vista delle Elezioni 2018. Al Tempio di Adriano di Roma c'è la squadra che ha risposto alla chiamata del candidato premier Luigi Di Maio. «Il nostro obiettivo è dare all'Italia il miglior gruppo parlamentare che abbia mai avuto. Oggi vi presento un gruppo di supercompetenti che incarnano testa e cuore», ha dichiarato sul palco dove si stanno susseguendo i candidati. C'è chi ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, ci sono presidenti di ordini professionali, un ammiraglio, un capitano dell'esercito, docenti universitari, imprenditori, ricercatori e il presidente del Potenza Calcio. «I collegi uninominali li abbiamo messi a disposizione per tutti quelli che volevano mettersi in gioco con noi», ha ribadito Di Maio, che ha riservato una frecciata agli avversari: «Per gli altri la composizione delle liste è stata un'esperienza devastante, e cito Matteo Renzi. Per noi è stata un'esperienza entusiasmante che ci ha permesso di portare a bordo del M5S tanta gente nuova, di cui dobbiamo essere orgogliosi della cui disponibilità siamo onorati».

Luigi Di Maio chiama sul palco con orgoglio e soddisfazione la squadra dei candidati “esterni” ai collegi uninominali per le elezioni politiche. Lo aveva già fatto in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. «Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, campioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell'Italia. La rappresentano nella sua interezza», ha scritto il candidato premier del Movimento 5 Stelle. «Sono persone che troppo spesso e troppo a lungo sono state tenute ai margini della cosa pubblica - ha proseguito Di Maio - perché i partiti si sono presi tutto e hanno sempre riempito tutti i posti con i loro uomini d'apparato. Questo tempo è finito». L'obiettivo è chiaro e lo espone senza giri di parole: «È andare al governo con una squadra di persone che conoscono i problemi degli italiani».

