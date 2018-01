SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Fiducia Leader: Renzi fa la campagna, ma Gentiloni vale +10% del segretario Pd

29 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Gentiloni e Renzi (LaPresse)

IXÈ, FIDUCIA LEADER: TRA GENTILONI E RENZI UN +10%

I sondaggi politici come sempre aiutano i partiti (o li sviano, a seconda dei casi) in campagna elettorale, anche orientandosi nelle varie scelte di marketing politico e di comunicazione dei giorni caldissimi prima delle Elezioni. Ebbene, guardando i sondaggi prodotti da Ixè per la fiducia dei principali leader italiani il Partito Democratico un ragionamento pare davvero stia effettuandolo: Gentiloni continua ad essere il leader più apprezzato in tutta Italia, nonostante sia al potere come premier ormai da più di un anno. Renzi “paga” un 10% dall’attuale presidente del Consiglio e starebbe meditando, come già detto in alcune interviste, di non essere lui l’automatico candidato premier in una eventuale vittoria del centrosinistra, bensì proprio Gentiloni o Minniti, insomma leader che godono di consenso maggiore rispetto al segretario dem. I numeri sono chiari: Gentiloni al 35%, Renzi al 25% con Luigi Di Maio che lo batte con il 27%. Berlusconi, Grasso e Meloni fanno esattamente come il segretario, appena un gradino sotto il 26% di Matteo Salvini. Indietro invece Beppe Grillo al 21%, Giuliano Pisapia al 19% e Pier Luigi Bersani ancora al 19%: insomma, per il centrosinistra è tempo di decisioni anche in termini di leadership per un eventuale nuovo governo da guidare.

DEMOPOLIS, ASTENSIONE UNDER-25: 1/2 NON VOTA IL 4 MARZO

Nei sondaggi politici prodotti da Demopolis si allarga un allarme da molti forse sottovalutato: sentito un campione di Under-25 sulla possibilità o meno di recarsi alle urne per esercitare il proprio voto, il risultato è scioccante. Ad oggi solo il 52% afferma di voler votare alle prossime Elezioni Politiche del 4 marzo, mentre ben il 48% afferma di non volere esercitare il voto e dunque di preferire di gran lunga l’astensione piuttosto che la scelta di uno degli attuali partiti candidati. Mattarella e il suo invito nel discorso di Capodanno sembra essere rimasto fortemente inascoltato: per una politica che “ricominci a parlare ai giovani che devono sentirsi coinvolti per la costruzione del loro futuro”. Il 4 marzo invece rischia di diventare una ecatombe elettorale soprattutto per i più giovani: «i dati che emergono dal sondaggio confermano le preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato. Un giovane su 2 appare deciso a non votare alle Elezioni: la maggioranza assoluta degli intervistati crede che la politica non sia in grado di incidere sulla vita e sul futuro dei giovani nel nostro Paese», spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento.

