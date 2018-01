Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, caos Banca Etruria: solo il Pd difende la Boschi

Sondaggi politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie verso le Elezioni 2018: caos Banca Etruria, solo il Pd e Renzi difendono Maria Elena Boschi. Analisi e valutazioni

03 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Maria Elena Boschi (LaPresse)

TECNÈ, BANCA ETRURIA: SOLO IL PD DIFENDE LA BOSCHI

Il 65% degli italiani intervistati è convinto che le note vicende di Banca Etruria che hanno coinvolto l’allora Ministro per le Riforme Maria Elena Boschi hanno dimostrato la cattiva ingerenza della politica finanche al conflitto di interessi. I sondaggi di Tecnè sul caso banche dimostrano perciò che in sede elettorale il Pd renziano potrebbe avere non pochi problemi nel gestire il “nodo-Boschi” con i suoi interventi volti a verificare la possibilità di un’acquisizione di altri gruppi di credito italiano per la banca all’epoca con il padre nel CdA. I sondaggi valutano l’espressione generale (il 13,4% invece è convinto che non vi sia nulla di male in quello che ha fatto la Boschi) ma anche a livello dei tre maggiori blocchi politici di questo Paese: il 21% degli elettori Pd è convinto che vi sia ingerenza, il 76,4% invece le “perdona” l’intervento. Ma solo i dem la difendono, mentre i grillini al 94,6% sono convinti del suo conflitto d’interessi, e il centrodestra non è da meglio: attaccata il braccio destro di Renzi dal 92,2% degli intervistati di Fi-Lega-FdI, “difesa” solo dal 2,4% di loro.

SWG, LARGHE INTESE: ELETTORI “SPAVENTATI” DALL’INSTABILITÀ

Meglio le Larghe Intese, anche se non chiarissime ad oggi, piuttosto che nuova instabilità, politica, economica e quindi anche sociale. Nei sondaggi prodotti da Swg sulla possibilità assai concreta di nuovi accordi trasversali dopo le Elezioni 2018, in programma il prossimo 4 marzo, è stato chiesto agli intervistati quanto si trovano in accordo sulle seguenti due affermazioni: «se non ci sarà una maggioranza di governo ci saranno danni alla nostra economia» e poi, «se non ci sarà una maggioranza di governo, il nostro Paese sarà sottoposto agli attacchi speculativi della finanza internazionale». Ebbene, il 60% nel primo caso e il 59% nel secondo dimostrano come gli elettori abbiano ben timore di nuove instabilità e sono pronti ad accettare nuove Larghe Intese (le più probabili sono al momento parte di centrodestra e Pd, insomma un nuovo Patto del Nazareno, ndr). Andando sui sondaggi espliciti sulle intese a largo raggio, gli intervistati di Swg si esprimono per il 41% totale con una generale accettazione della situazione di intese larghe, mentre il 28% la ritiene una scelta “amara ma necessaria”, il 23% la considera un inciucio, il 19% una disgrazia, il 13% una giusta soluzione per dare stabilità al Paese.

