Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader, Renzi ‘battuto’ da Gentiloni e Bonino: Di Maio meglio di Grillo

Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Le analisi e i dati in campagna elettorale

30 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Matteo Renzi (LaPresse)

IXÈ, FIDUCIA LEADER: RENZI IN CODA

Secondo le stime condotte dai sondaggi Ixè, gli ultimi consensi sui principali leader politici in Italia danno un’idea e un polso della situazione anche per quanto riguarda la campagna elettorale in piena corsa ormai da un mese. Ebbene, per Matteo Renzi le notizie sono ancora una volta non proprio “buonissime”, con il suo diretto “rivale” dentro al Pd che raccoglie ancora molti più consensi del suo segretario. Ma i guai per Renzi non finiscono qui: più stimato di lui al momento, secondo gli elettori intervistati, troviamo Grillo, Salvini, Di Maio, Berlusconi, Meloni, Grasso e addirittura Emma Bonino. Insomma, praticamente tutte le opzioni fornite dagli intervistati, escluso Bersani che con il 19% fa peggio del 21% del segretario fiorentino. Meglio Di Maio di Beppe Grillo intanto in casa Movimento 5 Stelle (30% vs 22%), mentre nel centrodestra Salvini batte di poco il rivale Berlusconi, 25 vs 24% e la giovane Meloni al 22%. Bonino “boom” al 30% nelle stime di fiducia elettorale, appena dietro al 33% del premier che resta il più stimato in Italia ad oggi di tutto l’arco istituzionale. Non bene Pietro Grasso che con LeU non arriva oltre il 22%.

DEMOS, INTENZIONI DI VOTO: RENZI AL 23%, LEGA IN CALO

Le elezioni si avvicinano e le intenzioni di voto espresse dagli italiani nei sondaggi Demos danno un’altra indicazione utile per i partiti e per le varie (e complesse) sceneggiature delle prossime settimane, tra accordi e possibili alleanze. Il Movimento 5 Stelle resta al 28%, il Partito Democratico invece non riesce a superare la crisi e come lista singola ad oggi vale un 23%, troppo poco per Renzi per poter pensare di “impensierire” la forza elettorale del centrodestra, nonostante le loro forti divisioni praticamente su tutti i punti principali del programma. Forza Italia, va detto, cresce pochissimo nell’ultimo periodo e l’impressione è che il 15.8% sia un valore “medio” per Berlusconi: la Lega al 12,8% e Fratelli d’Italia al 5,2% completano la coalizione, sempre la più forte ma con grandi problemi da non sottovalutare in sede di campagna elettorale. Per gli altri partiti, i sondaggi Demos indicano un 6,9% di Liberi e Uguali, un 2,8% di +Europa-Centro Democratico e un complessivo 5,5% di tutti gli altri partiti dell’arco istituzionale.

