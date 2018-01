PRODI GELA LIBERI E UGUALI/ "Voterò PD, gli altri non lavorano per l'unità del centrosinistra"

Romano Prodi voterà Partito Democratico: il professore afferma di vedere solo il PD al lavoro per l'unità del centrosinistra, al contrario di Liberi e Uguali

31 gennaio 2018 Fabio Belli

Prodi strizza l'occhio al PD (foto LaPresse)

Hanno scatenato grandi reazioni le parole del professore Romano Prodi, che ha teso una mano verso il Partito Democratico ed il suo leader Matteo Renzi, con il quale ha avuto spesso momenti di incomprensione. Eppure, Prodi ha affermato di essere sicuro di voler votare nelle prossime elezioni politiche il Partito Democratico, per un motivo a suo avviso molto semplice, come spiegato in un’intervista al portale affariitaliani.it: “Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra, invece quelli di Liberi e Uguali in questo momento non sono per l’unità del Centrosinistra. Punto.” Parole perentorie che l’ufficio stampa di Prodi ha voluto però precisare: “ si precisa che il presidente Romano Prodi non ha rilasciato alcuna intervista. Ha solo ribadito che certamente andrà a votare e che voterà per l’affermazione del centrosinistra e che le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l’unità. Niente altro.”

GRASSO E SPERANZA CRITICANO PRODI

Parole che hanno scatenato però le reazioni proprio degli esponenti principali di Liberi e Uguali, che a partire da Pietro Grasso hanno rispedito al mittente le parole di Prodi: “È sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si è potuto ricomporre per volontà di Renzi. La composizione delle liste e le otto fiduce sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e di Renzi di fare altro.” Roberto Speranza pone invece l’accento sulle differenze programmatiche che hanno diviso la strada di Liberi e Uguali da quella del Partito Democratico: “Togliere l’articolo 18, fare la riforma della scuola contro insegnanti e studenti, mettere otto volte la fiducia su una pessima legge elettorale. Questo, non altro, ha rotto il centrosinistra.” Il vicesegretario del PD, Lorenzo Guerini, ha espresso invece soddisfazione per le parole di Prodi, ritenendole indicative per riconoscere l’impegno del PD per l’unità del centrosinistra.

