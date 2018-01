Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni”

Il ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale

05 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Ministro Carlo Calenda, scontro con Renzi (LaPresse)

Secondo Repubblica, Renzi sarebbe pronto nella prossima direzione del Pd a proporre come tema nella campagna elettorale l’abolizione del canone Rai: questo è bastato per far saltare sulla poltrona uno dei ministri più competenti e stimati del governo Gentiloni, Carlo Calenda (Sviluppo Economico) che ha preso Twitter e ha iniziato la sua personale, ordinata e velenosa invettiva contro la proposta del Partito Democratico (di cui lui non hai mai voluto fare parte, pur essendo nel governo di centrosinistra) a pochi mesi dalle Elezioni 2018. «Spero che l'idea di abolire il canone RAI sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro»: un tweet cui fanno seguito una serie di altre considerazioni che nascono tutte dall’origine di una tassa tra le più odiate dagli italiani e per cui proprio il Governo Renzi ha provato a ridurre nei costi ma inserendola in bolletta della luce per rimediare al grave problema dell’evasione fiscale contro il Servizio Pubblico. Il segretario dem inoltre intende modificare i tetti pubblicitari per poter permettere alla tv di stato di fare piena concorrenza ai colossi privati come Mediaset e Sky, sempre secondo le anticipazioni di Repubblica.

Spero che l'idea di abolire il canone RAI sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 5 gennaio 2018

IL BOTTA-RISPOSTA CON ANZALDI (PD-RAI)

«Nell'ordine: 1) Governo Renzi ha messo canone in bolletta e non si può promettere in campagna elettorale il contrario di quello che si è fatto al Governo, 2) se si vuole affrontare la questione del canone allora si ragioni su privatizzazione RAI altrimenti è presa in giro. 3) non capisco perché, dopo aver fatto tante cose serie e buone per la crescita,gli investimenti e l'occupazione , vedi dati ISTAT di oggi si debba ricadere sulla linea delle promesse stravaganti a tutti su tutto. È un peccato.». È un Calende-Show quello che dopo essere per molte volte stato uno dei più “vicini” in termini di proposte e rinnovamento a Matteo Renzi, ora ne prende le distanze in maniera pubblica, senza insultare nessuno, ma manifestando la sua totale distanza da quanto starebbe per proporre il Partito Democratico in vista delle Elezioni (forse per recuperare voti e consensi?, ndr ). Gli risponde subito sempre su Twitter il deputato dem Michele Anzaldi, tra i più stretti collaboratori di Matteo Renzi e segretario della Commissione di Vigilanza Rai: «Caro Calenda, se tagliamo 1,5 mld spesa pubblica ed eliminiamo canone Rai i cittadini pagano meno. Altro che presa in giro: serve processo modernizzazione ed eliminazione sprechi unici in panorama tv con risparmio immediato 500mila euro. Far risparmiare cittadini come con stop Imu». Ai tanti che stanno facendo notare a Calenda in queste ore che la mossa di Renzi potrebbe portare ad una vera privatizzazione del Canone, il Ministro dello Sviluppo Economico replica civilmente: «come noto io sono favorevole alla privatizzazione. Ma questo è il tema. Il messaggio levo il canone ma finanzio con fiscalità generale gioca su uno dei grandi problemi dell'Italia: considerare i soldi dello Stato qualcosa che non ha a che fare con i soldi dei cittadini».

Caro Calenda, se tagliamo 1,5 mld spesa pubblica ed eliminiamo canone Rai i cittadini pagano meno. Altro che presa in giro:serve processo modernizzazione ed eliminazione sprechi unici in panorama tv con risparmio immediato 500mila euro. Far risparmiare cittadini come con stop Imu — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 5 gennaio 2018

