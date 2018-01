Virginia Raggi, nomine Roma/ Data processo immediato il 21 giugno: sindaco M5s evita udienza gup pre-Elezioni

05 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Virginia Raggi e Raffaele Marra sullo sfondo (LaPresse)

E così’ il processo “immediato” richiesto da Virginia Raggi per il caso Nomine al Comune di Roma ottiene il via libera dal tribunale della Capitale: la prima udienza è fissata per il 21 giugno, accolta così la richiesta del sindaco grillina avanzata dai suoi avvocati difensori. La Raggi dovrà rispondere di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex braccio destro di Raggi, Raffaele a sua volta implicato in un altro processo con accuse ben più gravi. In questo modo la sindaca però non dovrà prender parte all’udienza del gup fissata per il prossimo 9 gennaio dove invece si dovrà decidere del destino giudiziario di Raffaele Marra, indagato in relazione alla nomina del fratello, già coinvolto e indagato per un altro procedimento per corruzione in concorso con il costruttore romano Sergio Scarpellini, per via di una compravendita di un appartamento.

IL SINDACO EVITA L’UDIENZA PRIMA DELLE ELEZIONI POLITICHE

«Sono certa della mia innocenza e non voglio sottrarmi ad alcun giudizio. Ho piena fiducia nella giustizia e credo fermamente che la trasparenza sia uno dei valori più importanti della nostra amministrazione», così aveva scritto due giorni fa su Facebook la stessa Virginia Raggi, dando notizia della richiesta dei suoi avvocati poi oggi effettivamente accolta dal Tribunale di Roma. A sei giorni dall’udienza con il gup sul caso Marra dove il sindaco della Capitale sarebbe dovuta essere valutata su eventuale rinvio a giudizio con tanto di processo: in questo modo teoricamente la Raggi sarebbe potuta essere valutata colpevole con un eventuale decreto di disposizione del giudice per l’udienza preliminare. Alle elezioni del prossimo 4 marzo il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto presentarsi con il “peso” di un sindaco della Capitale indagato e giudicato colpevole in attesa di processo: ma così non sarà e il processo immediato si terrà a giugno, con elezioni finite e con un impianto difensivo curato nel dettaglio dagli avvocati del Movimento. Una mossa politica? Così sembra da più parti, anche se resta indubbio il giudizio insindacabile che resta in mano al Tribunale che dovrà dire se la Raggi è effettivamente colpevole oppure definitivamente innocente. Di certo, questo “marchio” non ci sarà il prossimo 4 marzo e per Di Maio e soci potrebbe essere un “vantaggio” non da poco.

