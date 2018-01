SONDAGGI, M5S VS PD/ Grillini super tra i giovani, flop Renzi

Sondaggi, M5S vs Pd: i grillini stracciano i dem nella fascia dei giovani, situazione inversa per quanto riguarda gli anziani. Equilibrio per il centrodestra

Sondaggi, M5S vs PD (LaPresse)

Sondaggi, M5S vs PD: nuovi aggiornamenti in vista delle prossime elezioni politiche, in programma il prossimo 4 marzo 2018. Confermata la situazione di tripolarismo nel Bel Paese, con il Movimento Cinque Stelle, il Centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia) e Partito Democratico, con eventuali alleati, che si contendono la guida del Paese. L’Huffington Post ha commissionato a Ixè un rapporto che analizza il voto degli italiani in base all’età e i risultati suscitano qualche sorpresa, in particolare per quanto riguarda il Movimento fondato e guidato dal comico Beppe Grillo. La maggioranza dei giovani italiani voteranno il Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni politiche, secondo quanto risulta dal sondaggio di Ixè. Crolla, invece, il partito di Matteo Renzi, mentre tiene botta il Centrodestra. Discorso diverso per quanto riguarda gli elettori anziani, gli italiani con più di sessanta anni, dove Partito Democratico e, ancora, Centrodestra hanno la meglio rispetto ai grillini.

GIOVANI: TOP M5S, FLOP PD

Secondo il sondaggio Ixè, che analizza il voto degli italiani alle prossime elezioni politiche in base alla fascia d’età, il Movimento Cinque Stelle ha un ottimo consenso tra coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni di età: quasi il 50 per cento dei votanti sceglierà Luigi Di Maio, candidato premier grillino, come nuovo Presidente del Consiglio. Buon risultato anche per il Centrodestra, che si attesta attorno al 33,34 per cento: un exploit legato alle figure giovani e nuove di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rispettivamente candidati premier di Lega e Fratelli d’Italia. Attorno al 20 per cento, invece, il Partito Democratico di Matteo Renzi, che riscuote consenso tra gli anziani come scritto poco sopra. Buon risultato nella fascia ‘giovani’ anche per il neonato Liberi e Uguali, lista guidata dal presidente del Senato Piero Grasso: il 63 per cento dei votanti di Liberi e Uguali ha meno di 50 anni.

ANZIANI: SFIDA PD-CENTRODESTRA

Discorso diverso, come preannunciato, nella fascia di elettori con più di 50 anni che voteranno alle prossime elezioni politiche, in programma il 4 marzo 2018. Drastico calo per il Movimento Cinque Stelle: il sondaggio Ixè per l’Huffington Post riporta che solo il 23 per cento degli elettori con più di 50 anni voterà Luigi Di Maio e la sua squadra di governo. Anche in questo caso, il Centrodestra, riporta ottimi risultati: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia raccolgono il 48 per cento dei consensi nella fascia Over 50. Nella fascia Over 64, inoltre, Silvio Berlusconi puà contare su un 40 per cento di votanti aficionados, come sottolinea Il Fatto Quotidiano. Flop tra i giovani, il Partito Democratico di Matteo Renzi può contare su un ottimo blocco per quanto riguarda gli anziani: circa un terzo dei voti tra gli over 64.

