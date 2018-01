REGIONALI LOMBARDIA, MARONI NON SI RICANDIDA?/ Elezioni Governatore, verso la rinuncia: pronta la Gelmini

Elezioni Regionali Lombardia, Roberto Maroni non si ricandida? Governatore verso rinuncia per "motivi personali", pronta Mariastella Gelmini come sostituto. L'annuncio ad Arcore

07 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Maroni non si ricandida alle Regionali Lombardia? (LaPresse)

Il comunicato uscito dal vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni è di quello roboanti all’interno del centrodestra e soprattutto per la Regione Lombardia: «Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato». Tradotto, il terremoto prevede: Maroni indeciso se candidarsi o tentare la via di un ministero a Roma e nuovo nome che potrebbe già essere avanzato nelle prossime ore, forse quello di Mariastella Gelmini. Insomma, giornata di fuoco a tre mesi dalle Elezioni Politiche e anche Regionali, dopo la decisione dell’Election Day firmato dal prefetto di Milano al termine della scorsa settimana. Il vertice di Arcore doveva iniziare a porre sul piatto i primi punti per l’accordo di coalizione in vista delle Politiche del 4 marzo, ma è stato a questo punto anche l’occasione di presentare tutti i nodi interni da sciogliere prima di cominciare definitivamente la campagna elettorale.

PRONTA MARIASTELLA GELMINI

Nei giorni scorsi pareva solo un rumors, ora però arriva la conferma ufficiale dei vertici del centrodestra con quel comunicato: Roberto Maroni perciò, Governatore uscente alla Regione Lombardia e da tutti indicato come il naturale sfidante del candidato Giorgio Gori del Centrosinistra, ora potrebbe non essere più lui il nome giusto per riaffermare una Lombardia di centrodestra come accade ininterrottamente da cinque legislature (4 consecutive di Formigoni e una di Maroni per l’appunto, ndr). Il “mistero” rimane su quei «motivi personali» indicati dal comunicato e non spiegato nel dettaglio: l’ipotesi più probabile è quella “scontata” di una possibile promessa di un ministero importante a Roma nell’ipotesi di un Governo al centrodestra dopo le politiche, con l’accordo dunque già trovato su un nuovo nome, forse proprio quello di Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia e volto molto noto e apprezzato in Regione. Seconda ipotesi, Maroni non avrebbe gradito qualcosa nell’ultima gestione dei rapporti tra coalizione e Regionali e per questo potrebbe avere voluto lui mettere in discussione la sua candidatura. Al momento sembra più la prima, con il tentativo di Maroni di rinunciare all’Election day per non dover decidere subito il da farsi: questo però non è avvenuto e dunque oggi si sarebbe consumato il piccolo “sisma” nel centrodestra lombardo, finora in vantaggio in tutti i sondaggi elettorali ma con Maroni come candidato ipotizzato da tutti.

