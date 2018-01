Salone del Libro, Piero Fassino indagato/ Torino, turbativa d'asta e falso ideologico, "sono sereno"

Salone del libro, Piero Fassino indagato: ipotesi turbativa d'asta e falso ideologico in atto pubblico, l'ex sindaco di Torino si dice "assolutamente sereno"

Piero Fassino (Facebook)

Salone del libro, Piero Fassino indagato: avviso di garanzia per l’ex Sindaco di Torino sul filone riguardante l’organizzazione dell’edizione 2015 del Salone e la preparazione del bando di gara del 2016. Insieme all’esponente del Partito Democratico, la procura di Torino indaga anche sull’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi. Le accuse sono quelle di turbativa d’asta e falso ideologico in atto pubblico. L’inchiesta del luglio 2016 ha portato all’arresto di quattro persone, come sottolinea Il Fatto Quotidiano: Regis Faure (direttore generale di Lingotto Fiere), Roberto Fantino (direttore marketing di Gl Events) e Valentino Macri (segretario della Fondazione per il Libro), mentre per Antonio Bruzzone (dirigente di Bologna Eventi) arresti domiciliari. Analizzando l’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Giangranco Colace, questa si concentra sul mondo in cui GL Events, multinazionale francese che gestisce Lingotto Fiere, aveva ottenuto la possibilità di organizzare il Salone del Libro tra 2016 e 2018.

"SONO ASSOLUTAMENTE SERENO"

Nel corso dell’indagine, è stato scoperto che un funzionario della Fondazione del Libro veicolava informazioni coperte da segreto ad un dirigente di Lingotto Fiere. In questo modo, GL Events aveva la possibilità di modulare la propria partecipazioni alle varie fasi della procedura di gara a seconda delle info ricevute, in modo da contattare le dirette concorrenti e concordare la loro uscita di scena. Piero Fassino, come sottolinea Il Fatto Quotidiano, ha prontamente commentato l’avviso di garanzia della procura di Torino: “Nel pomeriggio di oggi ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Torino un avviso di garanzia con riferimento alle indagini sul salone internazionale del libro di Torino. Sono assolutamente sereno, avendo sempre operato nell’interesse della città di Torino”. Anche Antonella Parigi, attraverso una nota, ha commentato: "L’assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte rende noto di essere stata raggiunta da un avviso di garanzia in merito alle indagini sul Salone Internazionale del libro di Torino e per la nomina del direttore della Dmo Piemonte Marketing Scarl. L’assessore esprime la propria fiducia nell’operato della magistratura, cui offrirà la massima collaborazione".

