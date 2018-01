Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, elettori ’optano’ per le Larghe Intese spaventati dall’instabilità

08 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Larghe Intese nel 2018? (LaPresse)

SWG, LARGHE INTESE: ELETTORI “SPAVENTATI” DALL’INSTABILITÀ

Meglio le Larghe Intese, anche se non chiarissime ad oggi, piuttosto che nuova instabilità, politica, economica e quindi anche sociale. Nei sondaggi prodotti da Swg sulla possibilità assai concreta di nuovi accordi trasversali dopo le Elezioni 2018, in programma il prossimo 4 marzo, è stato chiesto agli intervistati quanto si trovano in accordo sulle seguenti due affermazioni: «se non ci sarà una maggioranza di governo ci saranno danni alla nostra economia» e poi, «se non ci sarà una maggioranza di governo, il nostro Paese sarà sottoposto agli attacchi speculativi della finanza internazionale». Ebbene, il 60% nel primo caso e il 59% nel secondo dimostrano come gli elettori abbiano ben timore di nuove instabilità e sono pronti ad accettare nuove Larghe Intese (le più probabili sono al momento parte di centrodestra e Pd, insomma un nuovo Patto del Nazareno, ndr). Andando sui sondaggi espliciti sulle intese a largo raggio, gli intervistati di Swg si esprimono per il 41% totale con una generale accettazione della situazione di intese larghe, mentre il 28% la ritiene una scelta “amara ma necessaria”, il 23% la considera un inciucio, il 19% una disgrazia, il 13% una giusta soluzione per dare stabilità al Paese.

TECNÈ, CRESCITA BOOM DI LIBERI E UGUALI

Nei sondaggi elettorali diffusi da Tecnè si può notare il boom importante e la crescita netta in un mese di Liberi e Uguali, la formazione di sinistra che raccoglie le varie anime anti-Renzi (Mdp, Possibile, Sinistra Italiana) unite dalla guida di Pietro Grasso. Male la Lega Nord, che perde l’1,7% e flessione anche per Renzi, non certo nel proprio periodo migliore dal punto di vista elettorale. Il Movimento 5 Stelle intanto resta il primo partito, anche se perde lo 0,5% rispetto ad un mese fa: 26,9%, davanti al Pd che scende fino al 23% e davanti a Forza Italia di Berlusconi, gli unici a crescere tra i primissimi partiti (+0,9%) a livello nazionale. Lega scende al 14,1%, mentre LeU sale al 7,9% con un balzo netto del 2,5% rispetto ad trenta giorni fa: Fratelli d’Italia sale al 5,3% nazionale, mentre Alternativa Popolare resta sotto l’1%, con tutti gli altri partiti che insieme nell’arco istituzionale raggiungerebbero ad oggi il 4,4%.

