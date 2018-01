Luigi Di Maio, M5s/ Elezioni politiche 2018: "Euro? No, non si deve uscire" (Porta a Porta)

Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018

Luigi Di Maio (LaPresse)

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 si avvicinano e i partiti politici sono pronti per entrare in campagna elettorale. Grande protagonista al voto sarà il Movimento Cinque Stelle, primo partito in Italia secondo gli ultimi sondaggi, che avrà come candidato premier Luigi Di Maio. Il politico campano, vicepresidente della Camera dei deputati, nel settembre 2017 ha vinto le elezioni primarie del M5S con l’82 per cento dei consensi e sarà lui a sfidare Matteo Renzi, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L’esponente grillino, oggi martedì 9 gennaio 2018, sarà ospite di Porta a Porta su Rai Uno: dal programma ai temi più scottanti, una lunga intervista ai microfoni di Bruno Vespa. L’Ansa ha riportato le prime dichiarazioni di Di Maio dalla registrazione, a partire dall’eventuale situazione di non maggioranza del Movimento Cinque Stelle il giorno dopo il voto: “Il mio appello, la sera delle elezioni, sarà rivolto ai gruppi, per avere una maggioranza che sostenga una squadra di governo che noi annunceremo prima del voto. Io non voglio cambi di casacca, farò un appello ai gruppi. Chi risponderà quella sera sarà un interlocutore nei giorni successivi, faremo incontri trasparenti e formeremo una maggioranza sui temi del paese che si proporrà al Colle”.

"NON E' IL MOMENTO DI USCIRE DALL'EURO"

Luigi Di Maio ha inoltre affrontato il tema scottante dell'eventuale incarico che dovrà assegnare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Io non pretendo da Mattarella un incarico di governo formato sul nulla. Io credo che Mattarella debba dare l'incarico di governo a chi ha una maggioranza. Io in termini di voti e di seggi non vedo alternative al M5S, il centrodestra si sgretolerà e il centrosinistra è fuori dei giochi”. Un altro tema caldo è quello relativo all’euro, con l’ipotesi ancora in piedi di un possibile referendum: “E' una estrema ratio, che spero di non dover usare. L'Italia dovrà farsi "ascoltare dall'Europa. Noi vogliamo contare soprattutto nella difesa delle nostre imprese”. Una parziale retromarcia, sul tema della moneta, da parte del candidato premier del Movimento Cinque Stelle: “Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'euro”. Infine, una battuta sulla figura di Davide Casaleggio: "Davide Casaleggio lavora ai software, lui mette una parte di quelle energia al servizio del Movimento. Non ha incarichi decisionali, non prende decisioni politiche del M5S ma grazie a lui gli iscritti potranno scegliere su Rousseau i candidati che vorranno in Parlamento". Appuntamento in seconda serata su Rai Uno: Luigi Di Maio a 360°.

© Riproduzione Riservata.