Sondaggi politici/ Elezioni 2018, Prodi meglio di Renzi? Ma con un ‘nuovo’ Ulivo non si vince

09 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Prodi meglio di Renzi? (LaPresse)

FERRARI NASI, ELETTORI PD: CON PRODI SI VINCE?

Il sondaggio di Ferrari Nasi è diretto agli elettori del centrosinistra e prova ad analizzare la crisi sostanziale del Partito Democratico, chiamato a pochi mesi dalle Elezioni ad un recupero difficilmente realizzabile. «Se il centrosinistra fosse guidato da Romano Prodi, avrebbe maggiori possibilità di vittoria»: questa domanda viene rivolta agli intervistati, ponendo dunque in dubbio la leadership di Matteo Renzi e un “ritorno” ad una sinistra ampia e non divisiva come quella vista negli ultimi due anni circa. Ecco, gli elettori però vanno da un’altra parte: “sicuramente sì” al 7%, “probabilmente sì” al 23%, ovvero un 30% generale di scelta per un cambio al vertice e in ritorno al passato con un “federatore” come il doppio ex premier di centrosinistra. La maggioranza però non è d’accordo: il 60% (37% “probabilmente no”, 23% “sicuramente no”) ritiene che il ritorno di Prodi non farebbe vincere il Partito Democratico alle prossime elezioni, anzi, che potrebbe addirittura fare peggio dell’attuale alleanza messa in piedi da Renzi con alcuni piccoli movimenti centristi e i radicali.

SWG, GLI ASTENUTI GUARDANO A DESTRA

Seguendo il particolare sondaggio prodotto da Swg si può osservare un dato piuttosto interessante: è stato infatti chiesto a coloro che si dichiararono indecisi/astenuti nelle ultime stime elettorali di dicembre, verso quale leader e partito di riferimento si sentono più “interessati” i suddetti critici dell’attuale politica italiana. Ebbene, ovviamente il primo ad essere “preferito” è nessuno, con il 56%: dato prevedibile visto che si parla di potenziali astenuti, ma l’elemento che più desta attenzione è il primo leader verso cui si sentono orientati. È Silvio Berlusconi, con il 15% davanti a Matteo Renzi al 9%, Luigi Di Maio all’8%, Matteo Salvini al 7% e tutti gli altri sotto il 5% delle scelte. Insomma, il leader di Forza Destra ottiene ancora capacità attrattiva, dopo tutti questi anni e dopo i tanti “recuperi” effettuati nelle scorse elezioni politiche della Seconda Repubblica: è ancora lui quello più “guardato” da chi al momento non vorrebbe esprimere un voto.

