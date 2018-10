REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: LOMBARDIA O PIEMONTE?/ Diretta live risultati: la provincia cambia regione?

Referendum Verbano Cusio Ossola: diretta live risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la Lombardia? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

"Volete che il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?". E' questo il quesito del referendum che si terrà oggi, domenica 21 ottobre, con seggi aperti dalle 7 alle 23 e che deciderà sulle sorti del Vco. A rispondere a questa domanda potranno essere in 143.375 mila (di cui oltre il 10% residenti all’estero) ma affinché un eventuale "trasloco" dal Piemonte alla Lombardia sia valido occorrerà fare i conti con il quorum: dunque dovranno verificarsi due condizioni, la vittoria dei "Sì" e la partecipazione del 50% più uno dei votanti. Come ricordato da Sky Tg24, si tratta della prima consultazione consultiva in Italia per il cambio di Regione di una Provincia. Al referendum odierno si è arrivati dopo aver raccolto 5200 firme per avviare l'iter della consultazione, che costa 350mila euro. Dopo il via libera della Cassazione, arrivato a luglio del 2018, ad agosto il Cdm ha fissato la data del referendum.

REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: LE RAGIONI STORICHE E POLITICHE

Ma quali sono i motivi che hanno portato la popolazione del Verbano Cusio Ossola ad interrogarsi sull'opportunità di restare o meno nel Piemonte? Intanto, come ricorda Sky Tg24, ci sono ragioni storiche, dal momento che questo territorio di 2.255 chilometri quadrati, nato nel 1992 dallo scorporo di 77 Comuni prima appartenenti alla provincia di Novara, fino al 1743 faceva parte del ducato lombardo: poi finì sotto al Piemonte per il trattato di Worms. Più che la storia, però, adesso è soprattutto l'attualità a destare preoccupazione in un territorio che ha pagato la deindustrializzazione, con migliaia di posti di lavoro persi in particolare nell'Ossola e nel Verbano e con la crisi del casalingo nel Cusio. I numeri di questa provincia, se rapportati con quelli della Regione Piemonte, non sono incoraggianti: il reddito pro capite è stimato in 17.800 euro, contro i 21 mila della media regionale. La disoccupazione resta però al di sotto della media del Piemonte: 6,8% contro il 9,1%. Il motore principale dell'economia del territorio resta in ogni caso il turismo: nel 2017 le presenze registrate tra i laghi e le montagne del luogo sono state un milione e 100mila, ovvero il 22% di tutto il Piemonte.

REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: LEGA CONTRO PD

Seppur a livello locale, con il referendum del Verbano Cusio Ossola sul passaggio dal Piemonte in Lombardia si riproprone la contrapposizione che abbiamo imparato a conoscere su scala nazionale tra Lega e Pd. Tra i promotori della consultazione, e dunque tra i sostenitori del Sì al "trasloco" del Vco c'è il leghista Valter Zanetta, presidente del Comitato promotore, che dice:"Ora o mai più: dobbiamo agganciarci al motore economico lombardo". Secondo Zanetta, infatti, sono inequivocabili i vantaggi del passaggio in una Regione "che ha uno dei Pil più alti d'Europa e che è il motore dell'Italia, rispetto al Piemonte il cui bilancio in rosso continuerà a penalizzare anche le province". Non la pensa così il vicepresidente della Regione, l'ex sindaco e uomo forte del Pd verbanese Aldo Reschigna, secondo cui "la forza del Piemonte è la diversità dei suoi territori: il Vco deve trovare la sua identità". Ma ormai la parola passa agli elettori del Verbano Cusio Ossola: Piemonte o Lombardi? A voi l'ardua sentenza...

