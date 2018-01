Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra: crollo Fratelli d’Italia

Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. Centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, rallenta il centrodestra (LaPresse)

LORIEN, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA IN CALO, SALE RENZI

Nei sondaggi pubblicati da Lorien Consulting la situazione delle coalizioni in vista delle prossime elezioni vede un netto calo del centrodestra che si allontana dal 40% e scende fino al 34% complessivo dei quattro organi della coalizione. Meglio Renzi che con il centrosinistra vede salire il dato fino al 28%, sfiorando ormai il Movimento 5 Stelle che resta prima lista in solitaria al 29,2%. Scendendo nelle pieghe del sondaggio, si scopre che Forza Italia non va oltre il 15,9% totale, Lega Nord al 12,2% e Fratelli d’Italia al 4% (sottostimato rispetto ad altri sondaggi che danno la Meloni attorno al 5-6% nazionale). Con Energie per l’Italia (Parisi) allo 0,5% e Noi Con l’Italia (Udc-centristi) all’1,4% si compone il resto della coalizione: Liberi e Uguali non va oltre al 5,9% mentre i sondaggi Lorien danno maggiore concretezza al progetto di Renzi, con gli intervistati che si esprimono per il 28% sul centrosinistra, frutto del 25% per il Pd, 1,4% di Civica Popolare, 1,1% di +Europa, 0,2% di Insieme.

DEMOPOLIS, ASTENSIONE UNDER-25: 1/2 NON VOTA IL 4 MARZO

Nei sondaggi politici prodotti da Demopolis si allarga un allarme da molti forse sottovalutato: sentito un campione di Under-25 sulla possibilità o meno di recarsi alle urne per esercitare il proprio voto, il risultato è scioccante. Ad oggi solo il 52% afferma di voler votare alle prossime Elezioni Politiche del 4 marzo, mentre ben il 48% afferma di non volere esercitare il voto e dunque di preferire di gran lunga l’astensione piuttosto che la scelta di uno degli attuali partiti candidati. Mattarella e il suo invito nel discorso di Capodanno sembra essere rimasto fortemente inascoltato: per una politica che “ricominci a parlare ai giovani che devono sentirsi coinvolti per la costruzione del loro futuro”. Il 4 marzo invece rischia di diventare una ecatombe elettorale soprattutto per i più giovani: «i dati che emergono dal sondaggio confermano le preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato. Un giovane su 2 appare deciso a non votare alle Elezioni: la maggioranza assoluta degli intervistati crede che la politica non sia in grado di incidere sulla vita e sul futuro dei giovani nel nostro Paese», spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento.

© Riproduzione Riservata.