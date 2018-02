CASO CECCONI, RIMBORSI M5S/ Rinuncia alla candidatura dopo servizio de Le Iene: ma l'inchiesta andrà in onda?

Caso Cecconi, rimborsi M5s: le mancate restituzioni per migliaia di euro che imbarazzano i grillini. La patata bollente nelle mani delle Iene: il servizio andrà in onda o no?

Beppe Grillo e Luigi Di Maio (foto da Lapresse)

La bomba che rischia di deflagrare in casa M5s ha il volto di Andrea Cecconi. Candidato capolista nel proporzionale nelle Marche 2, è lui l'imprevisto di cui Luigi Di Maio e Davide Casaleggio avrebbero fatto volentieri a meno a tre settimane dalle elezioni. Un eletto sicuro alla Camera, lo sfidante designato di Marco Minniti nell’uninominale, un peso massimo, non un candidato catapultato per caso dalle Parlamentarie. Ed è per questo che pesa, eccome, il fatto che Cecconi - e con lui Carlo Martelli - non fosse in ordine con le restituzioni dei rimborsi.

Per i grillini, che della differenza dalla malapolitica hanno tentato in questi anni di fare il loro tratto distintivo, si tratta di un gancio in pieno volto. E a nulla è bastata la rinuncia al seggio promessa da Cecconi e Martelli. Tanto più che questa possibilità, dalla legge italiana e per i regolamenti delle Camere, non viene paventata.

Cecconi aveva provato a mettere una pezza sulla questione parlando di ritardo nelle restituzioni di soldi previste dal M5S, "dovuto a motivi di natura personale, che penso che nessuno possa essere in grado di giudicare, e sui quali non mi dilungo". Ma la mina è esplosa prima: quando il 4 febbraio il Movimento interviene per denunciare le irregolarità dei suoi due esponenti non fa altro che mettere le mani avanti perché qualcosa è successo. Cosa? Sono arrivate Le Iene.

ANDREA CECCONI, RIMBORSI M5S: IL SERVIZIO DELLE IENE DEVE ANDARE IN ONDA?

A confermare che Le Iene Show è in possesso di materiale possibilmente esplosivo su Cecconi è La Stampa, che cita a sostegno di questa tesi 3 versioni convergenti. I dubbi ora sono principalmente due: andrà in onda il servizio? E se sì, quando? Trasmettere sotto elezioni un servizio di questo tipo potrebbe indirizzare in un modo o nell'altro la campagna elettorale e sono soprattutto gli avversari politici dei grillini a spingere affinché si faccia chiarezza. Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, segretario della Vigilanza Rai, ad Affari Italiani ha dichiarato:"A maggior ragione dopo che gli stessi M5s hanno ammesso la fondatezza dell’inchiesta, sarebbe incomprensibile se il servizio delle Iene sui trucchi dei rimborsi Cinquestelle non andasse in onda. Non c’è nessuna presunta norma di par condicio che lo vieta".

Anzaldi arriva a dire che nel caso in cui Mediaset decidesse di non trasmettere il servizio, ad acquisirlo dovrebbe essere la Rai:"Potrebbe anzi essere una grande occasione per l'azienda di svolgere in modo rigoroso la propria funzione di servizio pubblico. Laddove una rete privata si arrendesse davanti a logiche di parte e opache, la Rai avrebbe modo di dimostrare che per il servizio pubblico il buon giornalismo e l'interesse generale sono valori assoluti".

Va detto che la deputata pentastellata Carla Ruocco ha diffuso tramite agenzie questa dichiarazione:"Quando Renzi fece una figuraccia con i disabili prima del referendum le Iene non poterono uscire col servizio. E dov’era Anzaldi all’epoca? Dove Fiano? Dove il resto del Pd? A trincerarsi dietro la stessa par condicio che oggi attaccano. Per noi le Iene possono anche uscire col servizio, non abbiamo nulla da nascondere. Chi sbaglia nel M5S paga, loro invece ne fanno curriculum e li candidano. a proposito: quanto ha restituito Anzaldi? Zero, come i suoi colleghi di partito. Vergogna, è l’unica cosa che dovrebbero provare". Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.