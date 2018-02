Falsi rimborsi M5s, il video del servizio censurato delle Iene/ I candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro

Falsi rimborsi M5s, la video inchiesta e il servizio delle Iene censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Falsi rimborsi M5s, il servizio censurato delle Iene

È caos generale nel Movimento 5 Stelle dopo il servizio delle Iene prima lanciato, poi “censurato” per par condicio, e alla fine pubblicato sul web «perché la legge non lo impedisce»: il tema è quello di cui tutti parlano ora in campagna elettorale, ovvero lo scandalo dei rimborsi e la crisi del “mito” sugli stipendi restituiti dai grillini. Un misto di trasparenza e populismo che viene però ora messo in ginocchio dall’inchiesta condotta dalle Iene sui candidati Andrea Cecconi (attuale deputato) e Carlo Martelli (senatore M5s). In sostanza, pare che almeno una decina di parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero falsificati la restituzione di parte del loro stipendio non versandolo al Fondo per il Microcredito (operazione istituita proprio da Grillo e Casaleggio e “punta di diamante” della narrazione grillina contro gli altri partiti “corrotti”) che finanza la piccola e media impresa. Lo sostiene un ex militante del movimento e le controprove che la Iena Filippo Roma ha trovato nei bonifici bancari lo dimostrerebbero: sono proprio Cecconi e Martelli ad essere i due più noti tra i parlamentari “furbetti” pizzicati con le mani nella marmellata. Anni di “moralizzatori” televisivi che se la prendono con gli altri partiti e avanzano invece il metodo perfetto della restituzione degli stipendi, poi però pare che alcuni capogruppo e volti noti del Movimento in realtà truccavano i rimborsi e di fatto non restituivano i soldi promessi. Come scrivono Le Iene sul loro sito, «il buco sarebbe di circa 3 milioni che i superfurbetti a cinque stelle hanno dichiarato di aver versato e invece si sono tenuti in tasca».

La legge ci permette di pubblicarlo su internet. Ecco l'anticipazione del servizio sulle false restituzioni dei 5 Stelle #LeIene https://t.co/6JCmx2WCK4 — Le Iene (@redazioneiene) 11 febbraio 2018

DAI RIMBORSI ALLA MASSONERIA: È CAOS M5S

Il servizio non doveva andare in onda per non “turbare la regola strettissima sulla par condicio” - anche perché nel video appare Di Maio intervistato proprio sui suoi rimborsi, nei quali nega di aver anche solo sottratto un euro allo Stato e al M5s - ma è stato scelto dalle Iene di mostrarlo - almeno la prima parte, i primi 20 minuti - sul sito web visto che la legge al momento lo permette. Oggi, in un incontro a Napoli per le elezioni, Di Maio ha rilanciato accusando gli altri partiti per gli attacchi subiti: «quelle persone come Cecconi e Martelli le ho già messe fuori, per gli altri stiamo facendo tutte le verifiche che servono ma siamo orgogliosi di quello che è il Movimento. Non sarà qualche mela marcia ad inficiare questa iniziativa che facciamo solo noi e come sanno gli italiani da noi le mele marce si puniscono sempre. La notizia in un paese normale è che M5S ha restituito 23 milioni e 100mila euro di stipendi e questo è certificato da tutti quanti e ci sono 7mila imprese in Italia che lo testimoniano perché quei soldi hanno fatto partire 7mila imprese e 14mila posti di lavoro». Cecconi e Martelli hanno detto, dopo il servizio Iene, che se eletti si dimetteranno immediatamente per rispetto del Movimento: ma intanto, i problemi sorgono anche su un altro candidato, questa volta campano - Catello Vitiello - che ha un passato legato alla massoneria e non lo ha comunicato al direttivo Rousseau in sede di Parlamentarie. «Per quanto ci riguarda è una persona che non ci aveva detto di far parte di una loggia massonica e per questa ragione non può stare nel movimento. Gli abbiamo inibito l'utilizzo del simbolo e quindi per lui è game over», ha aggiunto Di Maio. Il guaio per il Movimento 5 Stelle, insomma, è piuttosto grosso anche perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche altri nomi dei parlamentari M5s che avrebbero “truccato i rimborsi” per evitare la restituzione degli stipendi: e le Elezioni si avvicinano..

