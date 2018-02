Giorgia Meloni contro direttore Museo egizio di Torino/ Christian Greco: "in caso di vittoria lo cacceremo"

Giorgia Meloni contro il direttore del Museo egizio di Torino Christina Greco per la promozione riservata alle coppie arabe: le reazioni di Chiamparino e del ministro Franceschini.

12 febbraio 2018 Emanuela Longo

E' in atto una polemica tra Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e Christian Greco, il direttore del Museo egizio di Torino. Il partito ci Centrodestra ha già promesso con una nota ufficiale di cacciare Greco non appena avrebbe vinto le prossime elezioni politiche. Ma cosa aveva spinto la Meloni ad annunciare questa azione clamorosa? Greco sarebbe reo di aver lanciato una offerta riservata a giovani coppie arabe. Nello specifico, ingressi scontati al museo egizio per immigrati di origine araba, un gesto che però non era affatto piaciuto alla rappresentante politica, che si era addirittura presentata davanti alla sede del museo torinese per contestare la promozione del direttore. A detta della Meloni, quello adottato rappresentava un atto discriminatorio nei confronti delle famiglie italiane. Greco, al tempo stesso, aveva replicato spiegando che si era trattato di un modo per incrementare gli ingressi. La querelle ha sollevato un vero e proprio caso politico anche se proprio nei confronti di Christian Greco non sono mancati attestati di solidarietà, come riporta TgCom24, citando le parole del governatore della Regione Piemonte: "Dichiarazioni di inaudita gravità".

GIORGIA MELONI CONTRO CHRISTIAN GRECO: LE REAZIONI

La protesta dello scorso giovedì organizzata da Giorgia Meloni proprio di fronte al Museo egizio di Torino aveva rappresentato la dura presa di posizione del leader Fdi. Non era bastata la spiegazione del direttore Greco, che aveva ribadito anche la presenza di sconti per varie tipologie di utenti, come ad esempio per le coppie in vista di San Valentino. Intanto, Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, si è esposto in modo chiaro prendendo le difese di Greco: "Sono dichiarazioni di inaudita gravità che tradiscono la natura intollerante di costoro; sarebbe bene che i loro alleati in doppiopetto berlusconiano si pronunciassero", aveva auspicato. A scendere in campo era stato anche il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che ha ribadito il ruolo eccellente svolto dal direttore attuale del Museo: "Il direttore è bravissimo. Noi a fare i direttori dei musei abbiamo mandato persone competenti; la destra dice invece: 'quando arrivano se non ubbidiscono li cacciamo via'". Quindi ha preso le difese di Greco spiegando anche lui come la sua scelta di adottare determinati sconti si sia mischiata ad altre promozioni in atto.

