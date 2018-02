SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto: centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni non ‘crescono’ più

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Centrodestra (LaPresse)

TERMOMETRO POLITICO, CENTRODESTRA AL 36% MA NON SALE

Le coalizioni per le prossime elezioni sono sempre più “bloccate”: da settimane infatti il centrodestra si muove tra il 35% e il 38%, il Pd con gli altri piccoli partiti non sfonda quota 30%, esattamente come il Movimento 5 Stelle che corre “da solo”. A vedere i sondaggi pubblicati di recente da Termometro Politico, si possono vedere anche i singoli dati dei partiti, dopo la conferma del trend sulle coalizioni (cdx al 36%, M5s al 26,8%, csx al 26,1%): Di Maio resta il primo partito, seguito dal Pd al 22%, sempre più in calo. Al terzo posto invece Forza Italia con Berlusconi al 15,5%, con la Lega che non sprofonda e tiene al 14%, mentre Liberi e Uguali con Pietro Grasso scalza dal quarto posto Fratelli d’Italia, 5,6% e 5,3%. La lista dei più “piccoli” vedono +Europa al 1,9%, Casapound (a sorpresa) all’1,8%, Potere al Popolo all’1,6%. Ancora più in basso invece Noi per l’Italia, data ad un bassissimo 1,5%, poi il Popolo della Famiglia (0,8%), Civica Popolare con Lorenzin (0,6%), Svp (0,4%).

GPF, REGIONALI LOMBARDIA: GORI INSEGUE, MALE M5S

Negli ultimi sondaggi politici stilati da Gpf per il Fatto Quotidiano si prova a tastare il terreno in Lombardia in vista delle prossime Elezioni Regionali del 4 marzo prossimo: ebbene, dopo tutte le polemiche sulla “razza bianca”, le dichiarazioni del candidato leghista, e sulla sinistra divisa - la separazione di LeU dal candidato dei centrosinistra - i numeri dicono esattamente questo risultato. Attilio Fontana è due mesi dalle elezioni il candidato favorito per la vittoria con il 30,2%, con Giorgio Gori invece ad inseguire con il 24% su scala regionale. Male il Movimento 5 Stelle che con Dario Violi non va oltre il 14,4%, ancora peggio per Liberi e Uguali che fa il 5,8% peggio di eventuali candidature (che non avverranno) di Stefano Parisi (sarà il candidato per il centrodestra in Lazio) e Vittorio Sgarbi.

