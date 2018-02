RIMBORSOPOLI M5S/ Ultime notizie: Di Maio e il ‘buco’ da 1,4 milioni. Tutti i parlamentari coinvolti

Rimborsopoli M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Tutti i nomi dei parlamentari "coinvolti" e le prossime mosse delle Iene

13 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Rimborsopoli M5s (Le Iene)

Luigi Di Maio ha detto che “farà fuori tutte le mele marce”: intanto però rimborsopoli nel Movimento 5 Stelle rischia seriamente di mettere i grillini in difficoltà a pochi giorni dalle Elezioni Politiche. Il “buco” da quasi 1,4 milioni di euro - tanto viene stimato dai vertici M5s secondo l’Ansa - vede in crisi il modello di “trasparenza” e “coerenza” dei parlamenti e consiglieri a Cinque Stelle che avrebbero dovuto per codice etico interno restituire metà degli stipendi e che invece ci sarebbero inventati una modalità “fantasiosa” di taroccare i rimborsi in modo da non restituire proprio tutto quello che avrebbero dovuto per statuto. Renzi ha attaccato fortemente Di Maio e l’intera “concezione di trasparenza grillina”, provando ad evidenziare il vero problema alla radice: «L'affaire dei rimborsi è una «truffa acclarata messa in atto da moralizzatori senza morale che hanno "pontificato" sui comportamenti altrui che adesso restano in lista e, al contrario di quello che dice Luigi Di Maio, non potranno essere allontanati. Quindi, gli elettori se li ritroveranno sulla scheda il 4 marzo alle elezioni politiche». Il buco sembrava solo «un problema di contabilizzazione», aveva detto Di Maio solo il 10 febbraio: poi è scoppiato lo scandalo interno, con il servizio delle Iene - sono pronte altre due puntate con altri nomi coinvolti - e la posizione del Movimento 5 Stelle rischia di complicarsi sempre di più con l’avanzare dell’inchiesta.

TUTTI I PARLAMENTARI COINVOLTI

Andrea Cecconi - uno dei consiglieri più stretti di DI Maio, oltre che deputato - e Carlo Martelli (senatore M5s) sono i primi due nomi emersi dalle indagini de Le Iene, di Repubblica e della stessa commissione interna grillina: parlamentari che truccavano i bonifici per non ridare tutti i rimborsi, un tradimento per la base del Movimento che ha fatto subito scattare la “purga” di Di Maio e Grillo ma che non può comunque eliminarli dalle liste, ormai depositate al Viminale. Ma al momento non sono certo gli unici parlamentari coinvolti in Rimborsopoli: nel primo servizio delle Iene spuntano anche altri due nomi, Maurizio Buccarella e Barbara Lezzi. Il primo ha ammesso di aver “revocato” più di 12 mila euro di rimborsi, per motivi di “contabilità bancaria” e però si è autosospeso dal Movimento, «Non ho alcuna intenzione di prestarmi al gioco al massacro e non sto volutamente rispondendo alle tante chiamate di giornalisti, NON richiederò ed esibirò alcun estratto conto e per ogni comportamento scorretto che posso aver commesso risponderò solo al Movimento 5 Stelle». La Lezzi invece nega tutto e ha chiesto alla sua banca di notificarle tutti i bonifici fatti per vedere la sua correttezza estrema; sono pronti però ad emergere altri nomi di consiglieri, “caporali” e parlamentari del Movimento 5 Stelle che potrebbero di nuovo complicare, se non infangare l’immagine dei grillini costruita per anni sulla “corretta trasparenza”. E intanto il 4 marzo incombe..

