Boldrini contro Salvini, duello in tv/ Gli addetti ai lavori dalla parte del presidente della Camera

Matteo Salvini VS Laura Boldrini, lo scontro televisivo in diretta TV ad Otto e Mezzo su La7, finisce ad appannaggio del presidente della Camera dei Deputati, ecco perché.

14 febbraio 2018 Valentina Gambino

Salvini VS Boldrini

Nello studio di “Otto e mezzo” in onda su La7, Lilli Gruber ha condotto il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Laura Boldrini. Dopo una stretta di mano, le scintille sono emerse dopo pochissime battute. Lui cercava di mantenere la calma, lei lo punzecchiava sperando che in una sua reazione. Secondo gli addetti ai lavori, lo scontro sarebbe andato in favore dell'esponente di LeU. "È incapace e razzista, lo confermo, favorisce un'immigrazione senza controllo e danneggia gli italiani", esordisce Salvini e poi fa un passo indietro – forse – per prudenza. "I migranti sono la gallina dalle uova d'oro di Salvini, senza di loro la sua carriera politica non sarebbe stata così", sottolinea invece la Boldrini. La donna porta a casa una serie di punti e lui durante il loro incontro, “rispondeva” cambiando argomento oppure rilanciando a fatica. "Le 'risorse salviniane' mi faranno risparmiare in campagna elettorale, riportando attenzione su di me, per questo lo ringrazio", rincara ancora la Boldrini dopo avere offerto delle scintille non da poco fin dietro le quinte, commentando il ritardo del leader del Carroccio: "Salvini, non si fanno aspettare le signore". Una pungente ironia la sua, apprezzatissima anche su Twitter.

Salvini VS Boldrini, faccia a faccia che “demolisce” il leader della Lega

Poi Matteo Salvini cerca di scusarsi per la famosa questione della “bambola gonfiabile”, ma non riesce proprio a mettere da parte un inappropriato sarcasmo: "Mi pento e mi dolgo, è il mercoledì delle Ceneri". Successivamente l’attacco all’esponente di LeU per avere gestito un Parlamento che secondo lui avrebbe dimenticato disoccupati e terremotati. "Io non sono in maggioranza, a lei forse sfugge", precisa Laura Boldrini. Per Salvini però, l’argomento che regna sovrano dentro la sua mente, continua ad essere solo uno: la necessità di cacciare tutti i clandestini dal Paese. "Salvini, si liberi dall'ossessione dei migranti", consiglia la Boldrini. Quello che salta all’occhio dal loro faccia a faccia, sono le idee assolutamente all’opposto. Da una parte Salvini che "vuole portare il Paese ai tempi della nonna". E dall’altro il leader della Lega che regala un augurio non proprio affettuoso: "raccoglierà tutti voti degli italiani per le scelte che ha fatto". Cogliendo le opinioni del web, il punto dovrebbe essere andato pienamente ad appannaggio della Boldrini.

