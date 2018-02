Rimborsopoli M5s/ Ultime notizie, i 10 coinvolti: Della Valle lascia, Di Maio “restituiti 23 milioni!"

Rimborsopoli M5s, le ultime notizie sul caos rimborsi: i 10 parlamentari coinvolti, Della Valle e Cozzolino lasciano il Movimento. Di Maio, "restituiti 23 milioni, gli altri zero!"

14 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Rimborsopoli M5s (Le Iene)

Luigi Di Maio qualche minuti fa è uscito dal Ministero dell’Economia dove ha presentato le richieste di tutti i soldi restituiti degli stipendi M5s: l’estremo tentativo di “difendere” la propria “truppa” dallo scandalo Rimborsopoli, a poche ore dalla pubblicazione delle Iene della lista dei primi 10 parlamentari grillini che avrebbero falsificato le restituzioni con il metodo del bonifico “ritirato” prima delle canoniche 24 ore di tempo concesse dalle banche. Chi si è difeso, chi si è ritirato, chi si è appigliato con “scuse” alquanto bizzarre e chi invece ha rilanciato dicendo che sono stati fatti errore ma non in malafede: il gruppo M5s è scosso e non poco da uno scandalo che a meno di un mese dalle Elezioni pesa come non mai. Di Maio lo sa e per questo è attivissimo nel voler “eliminare le mele marce”, anche se ancora qualcuno forse dovrà dirgli che non si possono eliminare i candidati dalle liste e dunque, se eletti (con il simbolo del Movimento 5 Stelle tra l’altro), potrebbero anche non dimettersi dalla loro poltrona. «Abbiamo consegnato al Ministero le richieste di tutti i nostri candidati per avere le cifre esatte di quanto ognuno di noi ha restituito. Il totale è di oltre 23 milioni di euro! I partiti hanno restituito zero, ma si sono pappati tutto! Collegatevi che vi racconto!», spiega Di Maio in questo video pubblicato su Facebook dove dà appuntamento alle prossime ore con tutti i dati e i documenti delle “mele marce” e dei tanti deputati e senatori M5s onesti.

I 10 NOMI COINVOLTI

Intanto ieri Le Iene hanno pubblicato la lista dei primi 10 candidati/parlamentari M5s coinvolti nello scandalo rimborsi falsi: nelle prossime ore potrebbero uscirne altri, specie se i casi Giarusso, Borrelli e Lezzi dovrebbero portare a nuove possibile accuse contro la “mala gestione” del codice etico interno del Movimento 5 Stelle. «Secondo la fonte delle Iene ad avere falsificato le restituzioni di parte degli stipendi al Fondo per il microcredito, sarebbero stati questi parlamentari dei Cinque stelle». Ed ecco la lista: Silvia Benedetti, Massimiliano Bernini, Maurizio Buccarella, Elisa Bulgarelli, Andrea Cecconi, Emanuele Cozzolino, Ivan della Valle, Barbara Lezzi, Carlo Martelli, Giulia Sarti. «Come nel caso di Cecconi, Martelli, Buccarella e Lezzi, che ancora non ci hanno contattato, invitiamo anche gli altri parlamentari nominati qui sopra a mettersi in contatto con noi per chiarire le loro posizioni», scrivono Le Iene portando non pochi “guai” al partito di Di Maio che sta provando in tutti i modi a rilanciare l’onestà di base e la pratica “sana” della restituzione di tutti gli altri aderenti al Movimento. Intanto, dopo Cecconi e Martelli, anche Della Valle e Cozzino hanno annunciato di lasciare il Movimento 5 Stelle dopo lo scandalo, “pizzicati” a frodare il loro stesso partito; hanno promesso che si dimetteranno se eletti dopo il voto, ma resta evidente come questo non possa essere preteso da Di Maio ma possa essere solo frutto di una loro scelta personale. Che potrebbe anche cambiare ad urne chiuse..

