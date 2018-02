Calenda contro Raggi/ "Incompetente e arrogante. Tavolo per Roma? Unica strada contro gli sprechi è chiuderlo"

Calenda contro Raggi, il ministro dello Sviluppo attacca la sindaca di Roma ed annuncia la chiusura del Tavolo come unica soluzione contro ulteriori sprechi.

15 febbraio 2018 Emanuela Longo

Carlo Calenda contro Virginia Raggi (LaPresse)

Non accenna a placarsi il fitto botta e risposta tra il Ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Al centro del dibattito continua ad esserci il Tavolo per Roma, che lo stesso Calenda ha deciso di chiuderlo come "unica strada per evitare di continuare a sprecare tempo e risorse". Una decisione, come spiega Repubblica.it, alla quale il ministro è giunto alla luce di "un combinato disposto di incompetenza e arroganza" manifestato dalla Raggi e che, per Calenda, rappresenterebbe qualcosa di "mai sperimentato" prima. Le sue dichiarazioni giungono in seguito alla polemica che era sorta dopo una lettera che il ministro aveva indirizzato alla prima cittadina e pubblicata sul Messaggero, nella quale Calenda sottolineava i mancati progressi in merito ai fondi messi a disposizione dal Governo ma mai impiegati dall'amministrazione Raggi per la sua città. Secondo il ministro dello Sviluppo, questo avrebbe mandato in fumo un miliardo di euro, dunque uno spreco enorme nell'ottica di un progetto che aveva visto l'apertura del Tavolo per Roma, appunto, in accordo con Comune, Regione e Governo ed atto a rilanciare la Capitale. "Ormai leggo prima le sue lettere sui giornali poi quelle che arrivano a me. Mi stupisce, forse neanche tanto che a due settimane dal voto si torni a promettere un miliardo per Roma, dopo cinque anni in cui il Governo si è assolutamente dimenticato della Capitale", aveva commentato la Raggi, smentendo la presenza reale dei soldi indicati dal ministro.

CALENDA CONTRO RAGGI: TAVOLO PER ROMA SI CHIUDE, LE PAROLE DEL MINISTRO

L'ultima replica di Virginia Raggi sull'inesistenza del miliardo paventato da Carlo Calenda ha contribuito a riaccendere gli animi, al punto da spingere quest'ultimo a chiudere il Tavolo per Roma. "Ho lanciato questo tavolo su richiesta dei sindacati con spirito propositivo. Ho più volte dichiarato sin dall’esordio che i problemi di Roma vengono da lontano e che non sono imputabili all’attuale amministrazione", ha scritto in una nota il ministro dello Sviluppo. A sua detta, non solo i fondi messi a disposizione da Governo e Regione, ma anche un team di 20 persone espressamente disposto dal Mise per i progetti previsti dal Tavolo sarebbero andati in fumo. "Dopo mesi scanditi da una totale assenza della sindaca e da proposte a dir poco stravaganti e richieste assurde formulate anche sulla base di errori di aritmetica, mi pare che non ci sia più alcun senso nel continuare questo lavoro", ha aggiunto Calenda, lasciando poche speranze sui suoi futuri propositi in merito. Alla luce delle pratiche e delle parole della Raggi, secondo Calenda la stessa sindaca non avrebbe bisogno di aiuto. "Speriamo per la città che sia così", si è augurato, lasciando intendere la fine della collaborazione con l'attuale amministrazione.

