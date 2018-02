Napoli, voto di scambio e rifiuti: 10 indagati nel centrodestra/ Ultime notizie, perquisito candidato FdI

Napoli, voto di scambio e traffico rifiuti: 10 indagati nel centrodestra. Ultime notizie, perquisito anche il consigliere Luciano Passariello, candidato FdI, molto vicino a Giorgia Meloni.

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Voto di scambio e rifiuti, 10 indagati nel centrodestra (Foto: LaPresse)

Un nuovo scandalo scuote la politica italiana a poche settimane dalle elezioni. Un'inchiesta della Procura di Napoli - che ipotizza reati di voto di scambio, traffico di rifiuti e corruzione - vede coinvolti esponenti di centrodestra, anche candidati. Luciano Passariello, consigliere regionale campano di Fratelli d'Italia e candidato della coalizione di centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Napoli-Ponticelli, è stato perquisito. Questa mattina gli agenti dello Sci e della Squadra Mobile sono entrati nel suo ufficio alla ricerca di carte attinenti alla Sma Campania, una società partecipata della Regione Campania che si occupa di riqualificazione ambientale e politiche di prevenzione degli incendi boschivi. Sulla Sma, che è già al centro di un’inchiesta per peculato riguardante rimborsi dubbi e presunte irregolarità nelle fatture, si è concentrato il lavoro odierno degli inquirenti. Gli uffici della società sono stati perquisiti con contestuale notifica di alcuni avvisi di garanzia. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sarebbero una decina le persone che risultano indagate nell’inchiesta coordinata dal procuratore capo Giovanni Melillo, dall’aggiunto Giuseppe Borrelli e dai sostituti Ivana Fulco, Celestina Carrano, Sergio Amato, Ilaria Del Verme ed Henry John Woodcock.

NAPOLI, VOTO DI SCAMBIO E RIFIUTI: COME È NATA L'INCHIESTA

L’inchiesta sarebbe partita da un video di Fanpage, che nel 2016 filmò le monetine regalate fuori dai seggi delle primarie del Pd a Napoli. I giornalisti, che hanno recitato il ruolo dei “provocatori”, per sei mesi hanno contattato i vertici della Sma Campania per proporre “affari” sullo smaltimento dei fanghi. Così sono entrati in contatto, tra gli altri, con l’entourage di Luciano Passariello, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni a Napoli. Il mese scorso il direttore di Fanpage Francesco Piccinini si è presentato in Procura con il materiale “esplosivo”. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il sito sarebbe in possesso di video dove personaggi gravitanti a vario titolo attorno alla società chiedevano la loro “quota” per concludere “l’affare” proposto dai giornalisti-finti imprenditori. Come si legge in una nota di Fanpage, sono state documentate attività che coinvolgono alcuni esponenti politici, quasi tutti candidati alle elezioni del prossimo 4 marzo, in vari schieramenti. Luciano Passariello non sarebbe l’unico. Sto e Mobile hanno perquisito gli uffici di Sma notificando alcuni avvisi di garanzia e perquisito gli uffici di alcuni esponenti politici, tra cui Agostino Chiatto, membro della segreteria di Passariello. Gli inquirenti avrebbero anche aperto il pc dell’amministratore delegato di Sma, Lorenzo Di Domenico.

