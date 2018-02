SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Fiducia leader: Renzi, Salvini, Di Maio? No, Berlusconi li batte tutti

Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..

15 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Silvio Berlusconi

SWG, GRADIMENTO LEADER PRIMA DELLE ELEZIONI

Nel 2018 ancora non vi sono leader politici, tra i principali dei principali partiti in Italia, che abbia un gradimento migliore di Silvio Berlusconi. I sondaggi di Swg hanno riscontrato negli elettori intervistati che alla domanda, «Quale tra questi leader preferisce di più?», la risposta tra le opzioni date, ovvero Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini è andata direttamente verso la strada di Arcore. Va detto subito che il 56% degli elettori ha anche detto, “nessuno di questi” e che quindi dovremmo dire che un “mister X” sarebbe gradito dagli italiani, meglio di chiunque al momento. Però tra i leader esistenti, l’ex Cavaliere ottiene ancora consensi. In termini numerici, il sondaggi mostra un 15% per Silvio, davanti a Renzi (9%), Luigi Di Maio (8%), Matteo Salvini (7%) e “altri” al 5%. Le nuove elezioni si avvicinano ma il passato si ripresenta ancora, una volta di più, con il volto di Silvio Berlusconi.

EMG, LEADER CENTRODESTRA: BERLUSCONI TRIPLICA SALVINI

Fa impressione vedere i risultati dei sondaggi sulla leadership del centrodestra, ancor di più se si nota che gli intervistati sono un campione di elettori di destra e centrodestra (dunque “interessati” al contenuto del sondaggio). È stato chiesto molto semplicemente dalla casa sondaggistica Emg Acqua diretta da Masia quale potrebbe essere il leader del centrodestra: ebbene, secondo gli elettori più di destra resta comunque Silvio Berlusconi il “faro” della coalizione con il 55,1% dei voti, contro il 26,5% di Matteo Salvini e il 5,2% di Giorgia Meloni. Se poi si passa all’elettorato di centrodestra, Berlusconi ottiene il 66,1% addirittura, triplicando il rivale-leader della Lega Nord al 21,2%; male ancora la Meloni che resta indietro al 5,5% rispetti ai “colleghi” della coalizione di centrodestra.

© Riproduzione Riservata.