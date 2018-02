NON ANDRO' A VOTARE/ Perché le stanze del potere politico sono solo un grande casinò

Il voto degli italiani è stato reso inutile dal sistema elettorale e dalla classe politica. ROBERTO LOCATELLI spiega perchè il 4 marzo non andrà a votare

16 febbraio 2018 Roberto Locatelli

Caro direttore,

a poco più di due settimane dal voto ho più che mai le idee certe sul mio comportamento elettorale: non andrò a votare. Immagino la riprovazione dei più in merito al fatto che votare non è solo un diritto, ma un dovere civico, che il diritto di voto universale nel nostro Paese è stato conquistato dopo una successione di eventi che hanno riguardato dapprima il ventennio fascista e poi la sciagurata seconda guerra mondiale, per concludere con l'anatema del "se non voti, poi non puoi neppure lamentarti".

Ne sono conscio, ma andiamo con ordine. Io voto dal lontano 1994, in pieno periodo Tangentopoli, con la fine della famigerata e nefasta prima repubblica e l'avvento della cosiddetta seconda repubblica, con un sistema elettorale che da proporzionale mutava in (quasi) maggioritario. Credo che quel periodo, la prima metà degli anni Novanta, sia stato una delle rarissime volte dove il cambiamento della politica italiana poteva realmente avvenire per cause e forze endogene, ma che come in tutti gli altri momenti della storia d'Italia si sia avuto un cambiamento tronco, monco, perché il sistema ha saputo risorgere dalle sue ceneri come un'araba fenice, e il popolo italiano, con la memoria di un protozoo, ridare fiato, ossigeno e credibilità ai soliti noti.

Dal 1994 a oggi abbiamo provato l'esperienza di governi di centro-destra e centro-sinistra, governi tecnici e di larghe intese, in un rimescolamento continuo di nomi e simboli, ma pochissimo di uomini, e quand'anche quest'ultimi fossero dei novizi, il loro incedere politico faceva rimpiangere le vecchie volpi della prima repubblica, almeno più sobrie negli atteggiamenti e nel linguaggio.

Il debito pubblico italiano, vero macigno sul bilancio dello Stato, da allora è progredito vertiginosamente sia in termini percentuali dal 120% del Pil, espresso in lire, all'attuale 135% del Pil, espresso in euro, sia in termini nominali; così come il potere di acquisto degli stipendi della classe media è sceso repentinamente; così come la presenza di sempre più famiglie al limite o anche sotto la soglia di povertà; così come la pressione e l'oppressione fiscale-tributaria della burocrazia macina scadenze e impellenze settimanali per famiglie e imprese, in un vortice di gabelle, balzelli e contributi dovuti al Comune, alla Provincia, alla Regione e allo Stato.

Durante le settimane che precedono la campagna elettorale il libro dei sogni viene aperto e decantato da una classe politica sempre più arroccata su se stessa nelle segrete stanze dei palazzi del potere, lontana mille miglia dalle condizioni di vita e dai sacrifici quotidiani del Paese reale; ma in questo è almeno degna erede di quella casa dinastica sabauda che, sotto le bombe alleate a Roma, fugge a cercar riparo invece di essere "populista", di vivere i rischi e le pene del proprio popolo, come fece invece la monarchia britannica.

Il libro dei sogni, fatto di meno tasse, più stipendio, meno burocrazia, più certezza della pena, e via discorrendo, si chiuderà inevitabilmente l'indomani della consultazione elettorale per due ordini di motivi: il primo è che per nessuna proposta vi sono le adeguate coperture di bilancio, il secondo è che facilmente non vi sarà nessuno schieramento chiaramente vincitore, pertanto si dovranno cercare accordi, chiamati pomposamente "larghe intese", più volgarmente conosciuti come "inciuci".

Ma forse la verità è un'altra, persino peggiore: della cosiddetta "democrazia" è rimasta soltanto la stantia liturgia del voto, il quale peraltro risulta blindato da oltre un decennio, dall'abominio della legge elettorale "porcata" di Calderoli, che ha fatto il gioco e l'interesse delle segreterie politiche di tutti i partiti, quello di poter scavalcare l'espressione della preferenza dei cittadini-elettori, imponendo un proprio nome, blindato e definito, senza possibilità di scelta o espressione dal basso. Così si è depotenziato totalmente il potere del diritto di voto, rendendolo di fatto vuoto, asettico, meccanico, tant'è che a livello di circoscrizioni elettorali non vi sono praticamente più dibattiti pubblici dei candidati dei vari partiti, perché sono inutili, la gente non deve far domande, il politico candidato non deve rispondere, farsi conoscere o confrontarsi, non deve presentarsi necessariamente nel collegio del territorio dove è vissuto e cresciuto politicamente, ma deve solo essere nelle grazie della propria élite partitica per poter essere candidato nel collegio più sicuro possibile di vittoria e conseguente poltrona parlamentare.

Cosa pensare quando un leader politico che intendeva riformare la Costituzione abolendo il Senato della Repubblica, ora si propone quale candidato per il Senato stesso? Cosa pensare quando un pregiudicato per frode fiscale si ripropone nell'agone politico e discetta sulle politiche fiscali del Paese? Cosa pensare quando un altro leader politico con una giravolta degna di Nureyev ha trasformato un partito autonomista e territorialmente definito, in un partito di estrema destra d'impronta nazionalista?

L'Italia è un Paese pieno di momenti di rottura che non si sono mai concretizzati sino in fondo, anche per colpa degli italiani, un Paese dove le rivoluzioni si fanno al bar, nelle osterie, ma che non trovano realizzazione pratica, concreta, perché "il sistema" è sempre in grado di espellere o cooptare a seconda delle proprie convenienze; le segrete stanze del potere politico sono come un grande casinò, dove il banco, alla fine, vince sempre, mentre il giocatore, occasionale e saltuario come il cittadino-elettore, se ne va sempre con l'amaro in bocca dopo aver sperato nel cambio di rotta.

