SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto, Centrodestra oltre il 38% ma nessuno ha la maggioranza assoluta

17 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018 (LaPresse)

EUROMEDIA, CENTRODESTRA SUPERA IL 38%

Le ultime intenzioni di voto prodotte da Euromedia prima del silenzio elettorale scattato alla mezzanotte di venerdì scorso, presentano una situazione elettorale piuttosto complessa a pochi giorni dalle Elezioni: i sondaggi danno al momento il centrodestra in crescita fino al 38,6% complessivo. Insegue il Movimento 5 Stelle che dopo il caso Rimborsopoli non va oltre il 27% (ma neanche crolla, ndr) mentre Renzi resta al 22,4% con la coalizione che di fatto quasi raggiunge Di Maio al 26%. Entrando nelle pieghe dei singoli partiti, Forza Italia raccoglie il 17,5%, la Lega invece resta al 14,1%, Fratelli d’Italia non va oltre il 4,8% mentre la quarta gamba Noi con l’Italia supera il 2,2% nazionale; per il centrosinistra invece, oltre al Pd al 22,4%, troviamo Civica Popolare con Lorenzin allo 0,5%, +Europa con Bonino al 2%, Insieme allo 0,7%. Chiudiamo con la sinistra di Liberi e Uguali che non sfonda e rimane al 6,1%, mentre CasaPound ad oggi vale lo 0,8%.

PIEPOLI, FIDUCIA LEADER

Continuando nella serie di sondaggi emersi dalle ultime analisi prima del silenzio elettorale, i dati di Piepoli sui maggiori leader politici a confronto, danno ancora una volta Matteo Renzi in netta difficoltà in questa campagna elettorale. Davanti a lui e non di poco è l’attuale premier e alleato nel Pd che però potrebbe - davanti ad una ipotetica (oggi non probabile) vittoria del centrosinistra - essere effettivamente lui il reale candidato a Palazzo Chigi, visto il maggior consenso e gradimento raccolto tra gli elettori. Il 44% ad oggi si fida di Gentiloni, mentre per il segretario del Partito Democratico resta basso il dato (al 30%), dietro anche al giovane leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio al 31%. La classifica stilata dai sondaggi di Piepoli vede poi Pietro Grasso di Liberi e Uguali al 29% e la coppia di leader-rivali del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con la “rivincita” del segretario leghista che in termini di partito paga dazio a Forza Italia: 26% di gradimento per il leader del Carroccio, 21% per l’ex Cavaliere.

