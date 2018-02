La moglie di De Falco "Gregorio ha aggredito me e mia figlia"/ Denuncia (informale) a polizia: “era alterato”

Candidato M5s Gregorio De Falco, le accuse della moglie: "ha aggredito me e mia moglie". Sfiorata denuncia per il Capitano di Fregata anti-Schettino sulla Costa Concordia

18 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Candidato M5s Gregorio De Falco

«Capitano Schettino, salga a bordo caz…!»: questa volta però ad accusare qualcuno non è il Capitano di Fregata Gregorio De Falco ma bensì lui si ritrova sul banco degli “imputati”. L’assurda storia arriva dalla Toscana dove il candidato del Movimento 5 Stelle sarebbe stato “sfiorato” da una denuncia della propria stessa moglie, qualche settimana fa: lo spiega oggi il Corriere della Sera che mette “nel mirino” uno dei candidati più di prestigio del M5s per una vicenda assai più seria della massoneria o dello stesso scandalo Rimborsopoli che affligge i grillini in questi giorni. «Raffaella, questo il nome della signora De Falco, si è rivolta alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando agli agenti che, poco prima, il marito aveva alzato le mani contro di lei e sua figlia, appena maggiorenne, durante un pesante diverbio in famiglia», scrive il Corriere nello “scoop” di giornata. Stando al racconto di Raffaelle De Falco il marito avrebbe agito in pieno stato di alterazione con la figlia scappata per qualche ora da casa per paura delle sue reazioni: «forse soltanto quando ha terminato il proprio racconto si è resa conto della conseguenze e ha preferito non formalizzare la denuncia. Le dichiarazioni della donna rimangono comunque agli atti perché rese davanti a pubblici ufficiali».

DALLA COSTA CONCORDIA AGLI “SCONTRI” CON IL PD

La donna avrebbe anche raccontato che il celebre marito non avrebbe mai avuto reazioni del genere in passato ma che più di recente lo trova sempre più alterato e irascibile, fino a questo episodio che la donna avrebbe raccontato secondo il Corriere della Sera davanti ad un pubblico ufficiale. Inutile dire che De Falco è realmente ancora oggi uno dei candidati M5s di maggior prestigio, salito agli onori della cronaca per quella celebre frase detta al telefono al capitano della Costa Concordia Francesco Schettino che scappava dalla nave appena dopo il naufragio sull’Isola del Giglio. Quella notte morirono 32 persone e gli italiani ebbero il loro eroe De Falco e l’antieroe Schettino: da allora il Capitano De Falco ha assunto notorietà fino alla scelta di Di Maio di farlo candidare con il Movimento 5 Stelle al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2. È un personaggio assai “fumanti”, come lo descrivono gli stessi compagni di partito: ad esempio, segnala Democratica questa mattina nel suo profilo di attacco a De Falco dopo la tentata denuncia della moglie, «ieri durante un incontro al teatro Goldoni di Livorno, dove era presente anche Luigi Di Maio, ha definito “gentaglia” gli avversari del M5s». Nello specifico, ecco cosa ha detto davanti alla platea della sua città: «Se malauguratamente non conquistassimo la maggioranza assoluta, ma ce la faremo, almeno saremo una massa critica che con le nostre mani libere potrà svelare tutte le malefatte che farà questa gentaglia».

© Riproduzione Riservata.