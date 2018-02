Roberto De Luca si dimette/ Appalti rifiuti Campania: Di Maio attacca l’ex assessore di Salerno

Roberto De Luca si è dimesso da assessore Bilancio a Salerno: ultime notizie sugli appalti rifiuti in Campania. Di Maio attacca il figlio del Governatore, caos Pd

18 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Roberto De Luca si è dimesso dopo le indagini

Alla fine le dimissioni sono arrivate, ma non le confessioni: Roberto De Luca si professa del tutto innocente e vittima di una «provocazione vergognosa» atta a voler colpire sia lui che il padre governatore Campania che lo stesso fratello candidato per il PD alle prossime elezioni. Si è dimesso dal ruolo di assessore del Bilancio del Comune di Salerno dopo due giorni di bufera politica, giudiziaria e mediatica per le indagini a suo carico nell’ennesimo filone di appalti sospetti sui rifiuti della regione Campania. In particolare, Roberto De Luca è indagato per corruzione dalla procura di Napoli in un'inchiesta relativa alla gestione degli appalti per i rifiuti. «Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. È chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa», facendo riferimento ai video di Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti dove il quotidiano ha usato come infiltrato l’ex camorrista con esperienza nel traffico dei rifiuti e collaboratore di giustizia Nunzio Perrella. Ancora De Luca Jr attacca al termine del comunicato in cui annuncia di aver rimesso il suo mandato nel comune salernitano: «non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Ora dobbiamo contrastare l'imbarbarimento della vita pubblica del Paese, quindi occorre mettere in campo ogni energia per vincere la sfida elettorale. Rimetto il mio mandato per consentire a tutti di concludere con slancio ed entusiasmo la campagna elettorale».

GLI ATTACCHI DI DI MAIO

“Campania” elettorale sempre più nel caos: a pochi giorni dalle Elezioni la regione guidata da Vincenzo De Luca vive di scossoni notevoli con le indagini che toccano il figlio assessore a Salerno (da oggi non più) e mettono in rilievo la “gestione del potere” della famiglia De Luca, sempre secondo le ipotesi dell’accusa politica (finora ricordiamo che il Governatore non ha ricevuto alcun mandato, avviso di garanzia o altro). Intanto in casa Movimento 5 Stelle alle prese con lo scandalo dei Rimborsi taroccati, Di Maio ha voluto prendere parola per provare l’ennesimo attacco contro Renzi e il Pd proprio a partire dai casi sui rifiuti in Campania: «Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al Governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici», diceva ieri il capo politico del M5s indicando sullo schermo del comizio di Genova proprio l’immagine di Roberto De Luca. «L'inquinamento nella terra dei fuochi esiste per colpa dei politici del Pd e di FI che fanno affari con la criminalità organizzata», attaccava duramente il giovane leader, prima di aggiungere, «quando votate questa gente, il Pd e Forza Italia, non solo fate male alla democrazia, ma fate del male a voi stessi, alla vostra salute. Stiamo parlando di politici che prendono tangenti per dare appalti sulla gestione dei rifiuti tossici o nocivi, affidandoli ad aziende che li interrano, non li smaltiscono in modo lecito. Di quei camion ne pagheranno le conseguenze i nostri figli». Intanto già ieri il Governatore Pd aveva espresso tutto il suo dissenso alle parole sprezzanti di DI Maio, spiegando «Quando fai queste riforme, i contraccolpi ci sono. Ma andremo avanti a carro armato. Mettiamo in conto resistenze, sabotaggi, persino operazioni, nelle ultime ore addirittura di uso di camorristi per ricattarci. Non perdete tempo. I miei concittadini di Salerno mi conoscono. Non perdete tempo. Se pensate di ricattarci non perdete tempo. Andremo avanti senza derogare di una virgola agli obiettivi che ci siamo dati».

