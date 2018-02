D’ALEMA VS PRODI/ “Lunare che vinca il Pd: Romano compagno che sbaglia aiutando Renzi’

Massimo D'Alema vs Romano Prodi, elezioni 2018: ”lunare pensare che possa vincere il Pd. Lui è un compagno che sbaglia sostenendo Gentiloni, perché così aiuta solo Renzi"

19 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Massimo D'Alema vs Romano Prodi, Elezioni 2018 (LaPresse)

Massimo D’Alema non ama Matteo Renzi: e neanche Romano Prodi. Diciamo che politicamente non ama praticamente nessuno, tranne se stesso e per questo negli anni gli elettori di sinistra non sempre si sono ritrovati nelle stesse pieghe di giudizio del “baffino” ex Pci e Ds. Oggi lo scontro però si fa più duro e proprio contro quel Prodi, unico ad averlo convinto realmente in questi ultimi 30 di politica a fare una coalizione allargata per andare a vincere le Elezioni (l’Ulivo e poi l’Unione). A pochi giorni dalle Elezioni, D’Alema striglia l’ex compagno Prodi che ha scelto di votare “Insieme” (Psi e Verdi) per sostenere Gentiloni e il centrosinistra: «è lunare pensare che oggi possa vincere il Pd. Tra la gente trovo malessere, disagio e rabbia contro chi ha governato, attuando una politica sbagliata e inconsapevole del grado di difficoltà che c'era nel Paese», spiega D’Alema in un comizio in Salento. Secondo il leader di Liberi e Uguali la scelta di Prodi di sostenere Gentiloni in realtà favorisce Renzi, e per questo lo definisce un compagno “in errore”: «Diciamo la verità con questa legge elettorale, che Prodi reputa scandalosa e Gentiloni ha fatto passare con 8 voti di fiducia, non si vota Gentiloni ma Renzi. Se la lista "Insieme'"non supera il 3% il voto va a Renzi, quindi Prodi voterà per Renzi e Casini senza dirlo nemmeno a se stesso" ed esprimendo un voto non utile né per sé, né per il Paese». Era stato lo stesso Prodi nei giorni scorsi a richiamare gli ex Pd per aver abbandonato la nave con il rischio di consegnare i voti nei collegi elettorali al centrodestra proprio per aver “rotto” il centrosinistra in più componenti. Li aveva definiti compagni che sbagliano, ma oggi è lo stesso Prodi a sentire chiamato nello stesso modo: il 4 marzo si avvicina e lo scontro politico è sempre più elevato all’ennesima potenza.

RENZI CONTRATTACCA

È giorni che Matteo Renzi ripete un mantra quasi ossessivo: «se votate D’Alema in realtà votate Salvini». Il segretario dem ha iniziato il giorno dopo che Romano Prodi aveva rilasciato più o meno lo stesso messaggio agli elettori all’inizio di questa campagna elettorale: Renzi, mai troppo amato da Prodi (assolutamente ricambiato nello stesso modo dal segretario Pd), ha colto la palla al balzo per affondare contro gli ex dem che ora in Liberi e Uguali attaccano un giorno sì e l’altro pure la pratica politica renziana. Ancora questa mattina nell’intervista a Il Mattino, il segretario del Partito Democratico ha attaccato a testa bassa «turatevi il naso e votate Pd. In molti casi non c'è nemmeno bisogno di turarsi il naso, perché i candidati sono ottimi», di fatto citando il celebre motto di Indro Montanelli pro-Dc nel lontano 1976. Per Renzi l’obiettivo è rimanere il primo partito, mentre sul fronte alleane spiega «on sarà possibile fare accordi con gli estremisti», lasciando aperto lo spiraglio per un governo di Larghe Intese con i più “moderati” (Berlusconi?). Grasso non ci sta e all’Ansa attacca il suo ex compagno di partito: «Se Renzi ha detto che bisogna turarsi il naso per votare Pd, non c'è dubbio che anche Prodi si dovrà turare il naso per votare a Bologna Casini e non certamente Errani. Questo è il risultato di una legge elettorale voluta da Renzi, Berlusconi e Salvini».

