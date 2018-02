Dessì candidato M5s in affitto a 7euro in casa popolare/ Video Roma, Di Maio scarica ‘ballerino’ con gli Spada

02 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Balla con gli Spada e ora vive con 7 euro di affitto: mica male come presentazione al popolo romano per l’aspirante senatore Movimento 5 Stelle, Emanuele Dessì. Da qualche giorno fa discutere il video in cui il candidato grillino balla “Happy” con il pugile Domenico Spada, esponente del clan di Ostia condannato a sette anni e mezzo di carcere per usura ed estorsione, ma oggi arriva la definitiva “batosta” per l’immagine pubblica di Dessì: ieri sera a Piazza Pulita su La7 è emerso che il candidato senatore alle prossime Elezioni (nel listino proporzionale Lazio3) abita in una casa popolare dell’Aler ricevuta in affitto dal comune di Frascati (dove vive da circa due anni). Ebbene, l’affitto in questione fa “leggermente” discutere: si tratta di un canone irrisorio a 7,75 euro al mese, pari alla “bellezza” di 93 euro l’anno. Altro che ballare, ci sarebbe da festeggiare: se non fosse che ora è sotto gli occhi di tutta Italia perché candidato con i 5 Stelle che fanno della trasparenza e della “perfezione” la propria bandiera.

Per dire, Virginia Raggi su questi casi in passato con esponenti di centrodestra e centrosinistra è stata durissima e ha costruito un’immensa campagna elettorale anti-scroccopoli. Resta poco chiaro comunque - e infatti oggi Dessì in un video su Facebook farà sapere la sua versione dei fatti - come il candidato M5s sia venuto in possesso di quella casa e a quel prezzo: «dalle sue dichiarazioni al fisco risulta infatti che l'esponente 5S è senza reddito, guadagna cioè zero euro, pur risultando amministratore di una piccola ditta di traslochi e, per sua stessa ammissione, istruttore di pugilato nelle palestre», scrive Repubblica che rivela anche come a Dessì gli è stato trasmesso quell’appartamento per via ereditaria: «inizialmente intestato alla nonna che lì viveva con la figlia, ossia sua madre, è poi passato a Dessì come se non si trattasse di un bene pubblico, ma di una proprietà privata».

M5S, DI MAIO E DI BATTISTA LO SCARICANO

Di Maio però, appena salito il polverone questa mattina, ha provveduto a prendere netta distanza dall’aspirante senatore in Lazio3: «Il mio dovere è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti». In una intervista su Radio Capital (Circo Massimo con Giannini, ndr) Alessandro Di Battista aveva detto qualche ora fa che sul caso Dessì si farò luce, «sono emersi elementi nuovi ma nessun reato. Il Movimento però deve controllare e sapere»; insomma, la campagna elettorale è nel vivo e casi del genere di certo non aiutano all’ascesa tutta trasparenza e “diversità” dagli altri partiti del Movimento 5 Stelle.

Anche la candidata alla Regione Lazio, Roberta Lombardi (rivale interna di Virginia Raggi e di cui Dessì è un fedelissimo) lo “scarica”: insomma, si attende la replica del candidato senatore con affitto irrisorio, ma la bufera su di lui è bella che scoppiata. Del resto era ancora lo stesso che su Facebook, qualche tempo fa, si vantava di aver picchiato un rumeno perché aveva insultato pesantemente la sua famiglia; «se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio».

