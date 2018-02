PRESENTAZIONE PROGRAMMA PD/ Diretta Facebook in streaming video: Renzi, “100 punti e impegni concreti”

Presentazione programma Pd a Bologna: diretta streaming video, Facebook e YouTube. Renzi verso le Elezioni 2018, “100 punti e impegni concreti contro M5s e centrodestra”

02 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Presentazione programma Pd a Bologna

Ad un mese dalle Elezioni 2018, Matteo Renzi presenta oggi il programma ufficiale del Partito Democratico e lo fa tornando alle “origini”: in diretta Facebook e streaming video su YouTube dalle 15.30, davanti al popolo di Bologna del centrosinistra all’interno dell’Opificio Golinelli. Un’area nata dal recupero di un ex stabilimento industriale abbandonato e sede di nuove attività formative della Fondazione Golinelli oltre che Padiglione delle arti e delle scienze: un luogo scelto non a caso per chi continua a riferire di voler innovare e restaurare un partito “morto” e da quelle ceneri provare a tornare in vetta nelle prossime elezioni. E un luogo di scienza, la nuova “arma” di Renzi contro i no-Vax e gli estremisti inseriti negli avversari, uno dei pochi punti a favore finora nella campagna elettorale di un Renzi apparso più in difficoltà del passato. Oggi si riparte con il programma del Pd e come annunciato ieri sera a Porta a Porta, «per ogni punto del programma non saranno scritte cifre eccezionali ed effetti speciali, ma cosa abbiamo fatto e cosa intendiamo fare. Per ciascun risultato raggiunto, un impegno per il futuro. Non promesse eccezionali ma piccole cose quotidiane, giorno dopo giorno. La serietà e il rigore dei conti coniugato ad una politica di crescita: domani non venderemo fumo alle nuove generazioni. Solo serietà, non promesse a vuoto».

I PUNTI DEL PROGRAMMA

Scendendo nelle pieghe del programma, Renzi e la compagine dem punta tutto sull’estensione degli 80 euro anche alle partite Iva, la riduzione delle tasse alle famiglie con figli e l’impegno su Europa, Immigrazione e Scienza che continui l’operato del Governo Gentiloni. «Nella prossima legislatura mettiamo l’attenzione sulle famiglie a cui diciamo che nessuno prenderà meno di quello che prende oggi. Il Pd darà l’equivalente di almeno 80 euro per ogni mese per ogni figlio fino almeno ai 18 anni entro un limite di 26mila euro lordi di reddito. Una misura rivolta a tutti, partite iva, dipendenti…»; sarà la proposta più costosa, ha detto ancora il segretario dem, «vale tra gli 8,5 e i 9 miliardi». Ma attenzione, per il Pd nessuna delle future leggi di bilancio dovrà superare l’importo di quelle approvate nella passata legislatura: sugli altri fronti del programma è lo stesso Partito Democratico a scrivere su Facebook lanciando la presentazione di Bologna, «presenteremo cento piccoli risultati raggiunti e cento passi avanti che vogliamo fare. Impegni concreti, realizzabili, a portata di mano. Sarà un elenco serio e pacato di ciò che secondo noi serve al Paese. Lo possiamo proporre noi perché in questi anni abbiamo ottenuto dei risultati che offriamo alla vostra verifica. Con buona pace dei venditori di fumo e dei professionisti dello slogan».

Tutti promettono tutto, noi no.

La nostra promessa è non fare promesse.

E oggi presentiamo 100 impegni concreti raggiunti e 100 obiettivi che vogliamo raggiungere.

Per noi valgono i risultati e la serietà, non gli slogan.

Alle 16 in diretta Facebook da Bologna. pic.twitter.com/O4rNerUMzU — Matteo Renzi (@matteorenzi) 2 febbraio 2018

LA DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE

Dopo le Direzioni del Pd tornare in “oscuro” senza lo streaming video, Renzi torna alle origini e apre la diretta Facebook e YouTube per la presentazione dei 100 punti di programma&impegni per le prossime Elezioni del 4 marzo. «Siamo in campagna elettorale e tutti promettono tutto. Nessuno però racconta mai che cosa ha fatto. Quali risultati concreti offre all’attenzione dei propri concittadini. Noi siamo diversi e vogliamo mantenerci diversi. Perciò oggi alle 15:30 a Bologna, e in diretta su Facebook e Youtube, presenteremo cento piccoli risultati raggiunti e cento passi avanti che vogliamo fare», scrive Renzi poco fa su Twitter. Appuntamento dunque tra le 15.30 e le 16: non ci sarà Romano Prodi che si è sfilato dalla campagna elettorale, anche se ieri Renzi ha ribadito che «il suo endorsement fa piacere, del resto ogni voto dato al partito di D’Alema è un voto che alla fine favorisce il partito di Salvini. Fa il gioco di Salvini e di Beppe Grillo».

© Riproduzione Riservata.