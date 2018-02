Elezioni 2018/ Campagna elettorale: Centrodestra ‘thriller’, Meloni attacca Salvini e Berlusconi

Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: thriller tra Berlusconi, Meloni e Salvini

20 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Centrodestra (LaPresse)

È un thriller ormai il futuro prossimo del Centrodestra verso le Elezioni Politiche 2018: tutti contro tutto, anche se poi ognuno giura il contrario a parole. Meloni vs Salvini & Berlusconi; Salvini vs Berlusconi; Berlusconi prova a tenere insieme Salvini & Meloni ma poi dice che il premier del prossimo governo lo sceglierà Forza Italia. Insomma, un thriller dove però non vi sono “colpevoli” o “buoni” ma solo tre alleati che fanno di tutto per prendere un voto più dell’altro (legittimo) rischiando però di perdere la possibilità di un Governo, dato che sono al momento l’unica coalizione che possa ambire ad una risicata ma esistente maggioranza. La parola che attraversa tutti i nodi scoperti del Centrodestra, oggi, si chiama “inciucio”: «Berlusconi? Ci vogliono non due ma quattro occhi aperti. Soli non si va da nessuna parte ma patti chiari. Conto di tornare a Udine la prossima volta da Presidente del Consiglio. Gli accordi sono che se Forza Italia prende un voto in più decide il premier. Se prendiamo un voto in più, decidiamo noi», dice Salvini rispondendo ai giornalisti che gli facevano domande sull'alleanza.

La Meloni di contro se la prende con i due leader perché assenti dalla manifestazione anti-inciucio dello scorso weekend: «Non è che io mi sono sposata con Salvini e Berlusconi. Lo voglio chiarire: i voti di Fratelli d'Italia, per avere un'altra volta la sinistra al governo pure se arriva terza non ci saranno. […] Salvini dice che era più importante sua figlia. Però poi ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi risulta, ma diciamo che ci sono state altre priorità». Da ultimo, attacca anche Berlusconi, «dice che la manifestazione è dannosa: è dannosa se vuoi fare un inciucio, altrimenti è un altro elemento di chiarezza per gli italiani». E Berlu? Tutti amici, tutti insieme, tutti per il governo, ma poi comunque il premier dice che lo sceglierà lui; e via, si riparte col thriller-Elezioni 2018.

APPUNTI DI CAMPAGNA ELETTORALE: SCONTRO PD-LEU, PREMIER CENTRODESTRA E…

La giornata di ieri ha visto in sostanza due grandi “correnti” seguire l’intera giornata di campagna elettorale, con il Movimento 5 Stelle “stranamente” fuori dai primi piani con il “caso” Rimborsopoli che si è preso “un giorno di stop” dallo scandalo sui falsi bonifici di alcuni parlamentari M5s. Da un lato il forte scontro nel vasto campo della sinistra tra Pd e Liberi e Uguali, dall’altro la sfida “eterna” sulla leadership nel centrodestra: partendo dai dissidi in casa “sinistra”, è stato Massimo D’Alema ad agitare le acque con un attacco diretto al suo ex compagno di Ulivo Romano Prodi. «Diciamo la verità con questa legge elettorale, che Prodi reputa scandalosa e Gentiloni ha fatto passare con 8 voti di fiducia, non si vota Gentiloni ma Renzi. Se la lista "Insieme'"non supera il 3% il voto va a Renzi, quindi Prodi voterà per Renzi e Casini senza dirlo nemmeno a se stesso" ed esprimendo un voto non utile né per sé, né per il Paese»: sbaglia Prodi per D’Alema, sbagliano gli elettori a votare LeU se vogliono evitare un governo di centrodestra, ribatte sia Renzi che lo stesso Prodi (lo aveva detto alla convention di Insieme domenica scorsa, ndr).

Salvini, Berlusconi e Meloni: chi avrà la maggioranza di voti avrà anche la leadership nell’eventuale governo di coalizione post-4 marzo. Già, ma nessuno intende mollare la presa, specie i due “galletti” nel campo ex PdL: Berlusconi rilancia su Tajani mentre Salvini obietta, «se volete le sue sorprese, votate Forza Italia, se invece volete un governo ordinato, tranquillo e saldo allora votate la Lega». I rivali-alleati proseguono e si uniscono solo nel condannare i tanti guai che il Pd sta attraversando in Campania con il caso-De Luca: nuove ripercussioni dell’inchiesta sui rifiuti a Napoli, con il Governatore che attacca a testa bassa sia Grasso che Luigi Di Maio. E così si torna ad inizio paragrafo…

© Riproduzione Riservata.