Vincenzo De Luca vs Grasso, inchiesta rifiuti/ Ultime notizie, Fanpage: “nel terzo video consegna mazzette”

Vincenzo De Luca vs Di Maio e Grasso, inchiest rifiuti a Napoli: ultime notizie, Fanpage anticipa il terzo video "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"

20 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Vincenzo De Luca, inchiesta rifiuti Campania (LaPresse)

Nelle prossime ore Fanpage pubblicherà il terzo video sulla lunga inchiesta rifiuti a Napoli che coinvolge il “sistema” - così attacca la redazione guidata da Francesco Piccinini - del Governatore Vincenzo De Luca: dopo le dimissioni del figlio Roberto dall’assessorato di Napoli (perché indagato dalla Procura di Napoli per corruzione) e dopo le insinuazioni anche sull’altro fratello Piero (candidato Pd alle Elezioni) ieri il presidente si è ribellato e in un lungo video (qui l’approfondimento dedicato, ndr) ha attaccato tutti i detrattori politici che in questi giorni hanno messo nel mirino la gestione di potere di De Luca in Campania. «In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti», diceva ieri il Governatore.

Ha aggiunto poi attacchi sia a Grasso - «Lo invito a un dibattito. Ho visto le sue dichiarazioni, c'è da vergognarsi, non una parola sui camorristi che vengono a fare operazioni di aggressione e ma finto moralismo da quattro soldi. Sfido anche questo nostro amico a un dibattito pubblico in diretta sulla moralità pubblica» - e anche ai Cinque Stelle con Di Maio, «Sono mesi che sfido il loro candidato Luigino Di Maio a un dibattito dove e quando vuole, sulla materia che vuole lui: mi piacerebbe averlo in un dibattito questo giovanotto che prende 15.000 euro al mese e parla contro la casta. Aspetto che qualcuno mi risponda, che decida di partecipare in diretta senza registrazioni e i tagli come nel filmato famoso». Ora però, con il terzo video - qui sotto le anticipazioni - che Fanpage è pronto a pubblicare torna il rischio di ulteriori “complicazioni” per la famiglia De Luca, al centro di un vero e proprio “gate” in piena campagna elettorale.

LE ANTICIPAZIONI SUL TERZO VIDEO DI FANPAGE

L’inchiesta si chiama “Bloody Money” ma Fanpage già l’ha ribattezzata “Nel nome del figlio” ricordando il rapporto strettissimo tra Roberto e Vincenzo De Luca sul fronte gestione rifiuti dopo anni di infiltrazioni camorriste che il Governatore ha più volte rivendicato di avere “debellato” nella “sua” Campania. In questa terza puntata, spiega Fanpage, ci sarà ancora Nunzio Perrella (ex boss di Camorra ora pentito) che incontra Biagio Incolare, presidente del Cda di SMA Campania e collaboratore stretto di Vincenzo De Luca. Nel vertice ci sarà però anche Mario “Rory” Oliviero, ex presidente del Consiglio comunale di Ercolano, che ricopre il ruolo di mediatore del primo. In sostanza, nell’incontro segreto e come sempre videoregistrato con telecamera nascosta, si parla di percentuali da spartirsi, soldi, affari in attesa che l’appalto per lo smaltimento dei fanghi tossici venga assegnato all’azienda “amica”.

«Tre si ritrovano nella hall di un albergo cittadino, parlando di affari, soldi e percentuali da spartirsi, ma anche della necessità di coinvolgere in questa operazione un quarto soggetto. Quest'ultimo è Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania, oltre che assessore all’Ambiente e all’Urbanistica», spiega ancora Fanpage nelle anticipazioni odierne. È datato tutto al 9 febbraio, ovvero pochi giorni fa e prima che scoppiasse lo scandalo dei rifiuti campani: «Oliviero, in un altro incontro, pretende 50mila euro di mazzette da Perrella, il quale consegna poi al mediatore una valigetta con i soldi, ma che in realtà è vuota […] Nel video in questione si vede chiaramente questa valigetta finire nel bagagliaio della macchina di Oliviero. Ma al suo interno non c'è nulla».

