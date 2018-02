Elezioni 2018/ Renzi, “no Larghe Intese con Berlusconi. Dimissioni con Pd sotto il 20%? Non accadrà”

Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra

21 febbraio 2018 - agg. 21 febbraio 2018, 11.03 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Matteo Renzi (LaPresse)

È stato chiesto a Matteo Renzi se era pronto a dimettersi dopo un risultato pessimo alle prossime Elezioni, ad esempio un Partito Democratico sotto il 20%: ebbene, memore delle “promesse” fatte prima del Referendum Costituzionale (“mi ritiro dalla politica se vince il No”), questa volta si dimostra più accorto. «Assolutamente no, non mi dimetterò ma non accadrà visto che il Pd sarà il primo partito in Parlamento», si dice certo il segretario dem. Sempre a Circo Massimo con Giannini è stato chiesto al Renzi in calo nei consensi personali (o almeno così era prima del silenzio elettorale di venerdì scorso) se la concorrenza interna al Pd sia forte con il premier Gentiloni: «Siamo una squadra e siamo tutti in campo. Fate pubblicità comparativa, fate tre foto di gruppo. Da un lato c'è lo 'spread team' guidato da Berlusconi ma a trazione leghista, dall'altro c'è il M5s, che dove governa fa quel che è accaduto a Roma ed è il partito degli impresentanili e degli ex onesti. Il Pd è la squadra più forte e Gentiloni ha fatto molto bene il presidente del Consiglio». Ergo, Gentiloni è un ottimo punto a favore del Pd e l’ipotesi di un suo governo bis non è così da scartare; specie se dovesse esserci un accordo con FI di Larghe Intese che finora entrambi i leader rifiutano (mediaticamente) nella maniera più assoluta.

RENZI: “HA RAGIONE BERLUSCONI, NO LARGHE INTESE”

Il sud lo rifiuta, l’auto della moglie Agnese che sfreccia nelle Ztl del centro di Firenze fanno discutere, ma Matteo Renzi prova ancora a “strappare” per provare a convincere l’elettorato che nelle prossime Elezioni 2018 l’unica alternativa “seria” è proprio quella della coalizione di Centrosinistra. Con un distinguo che continua ad affermare un giorno sì e l’altro pure, dando l’impressione di chi fa di tutto per smentire quella cosa perché in realtà è un’opzione reale e possibile. Stiamo ovviamente parlando delle Larghe Intese, lo spauracchio dei partiti populisti e l’unica vera speranza dell’Unione Europea (e forse anche di Mattarella): Renzi e Berlusconi sono gli unici due che potrebbero avere la storia, la possibilità e il necessario grado di sopportazione dell’altro (non si sono mai odiati) per poter arrivare al Governo insieme nell’ipotesi di stallo senza maggioranza dopo le imminenti elezioni del 4 marzo.

Intervenendo stamattina a Circo Massimo su Radio Capital, il segretario del Pd conferma ancora che tale ipotesi in realtà non esiste, e piuttosto meglio tornare alle urne: «Silvio Berlusconi in questa fase ha ragione quando dice che è inutile pensare a larghe intese con il Pd. Ha torto quando pensa che il Pd non tiene. Sta facendo una campagna elettorale che nemmeno il mago Silvan: presenta cose o che non è riuscito a fare in passato o che abbiamo già fatto noi, come la rottamazione delle cartelle esattoriali o lo sblocco dei contratti pubblici», afferma Renzi, rispondendo a Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto. Il giovane Matteo ne ha per tutti, da Di Maio - «strumentalizza il caso Campania per nascondere lo scandalo rimborsopoli» - al nemico Massimo D’Alema, «Ha tentato di distruggere il Pd dall'interno, ora lo fa dall'esterno». E torna subito alla mente che davvero l’unico con cui Renzi possa fare un governo è veramente quell’inquilino di Arcore già “sondato” in passato con il Patto del Nazareno.

DIARIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE: TRA RAGGI, DE LUCA E CENTRODESTRA

Le Elezioni 2018 si avvicinano a grandi passi e il contesto che abbiamo vissuto ieri nell’ennesimo giorno di campagna elettorale non si è distanziato poi molto da quello del giorno prima. Movimento 5 Stelle ancora “in seconda fila” come tematiche e fatti del giorno, Pd e Centrodestra invece più indaffarati per provare a recupera i voti necessari per essere rispettivamente primo gruppo parlamentare e prima coalizione nel Paese. Prosegue l’inchiesta sui rifiuti in Campania dove ad essere sotto l’occhio del ciclone è ovviamente il Governatore Vincenzo De Luca, il quale ieri ha deciso di querelare il leader M5s Luigi Di Maio per aver dato dell’assassino al figlio Roberto (indagato per gli appalti “truccati” sui rifiuti a Napoli, ndr). Sempre sul fronte Cinque Stelle, ieri è stata anche la giornata dell’archiviazione del sindaco di Roma Virginia Raggi per l’annoso caso della nomina di Romeo. “Fine di un anno di fango ingiusto tirato addosso”, ha commentato la sindaca M5s che regala un piccolo sorriso a Di Maio che dopo il caos rimborsi torna a vedere un briciolo di sereno in casa Cinque Stelle. Mentre Renzi prosegue nel suo attacco a testa bassa contro i populismi, e mentre proseguono le “trame” per una possibile Grosse Koalition all’italiana post-voto, il Centrodestra vede le acque sempre più agitate con la leadership che ancora mette l’uno contro l’altro Berlusconi, Salvini e Meloni. Non in forma diretta ma tra continue “punzecchiature” e accuse l’un l’altro di voler “tradire” la coalizione appena dopo il 4 marzo: l’ex Cav cerca di fare il federatore ma nello stesso tempo annuncia di voler “nominare” lui il nome del prossimo Premier. Il caos resta e le elezioni si avvicinano…

