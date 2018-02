Giorgio Napolitano lancia Gentiloni, Elezioni 2018/ "Essenziale per governabilità, così Italia più influente”

Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018: l'endorsement dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per Paolo Gentiloni

Elezioni 2018, Napolitano lancia Gentio

Elezioni 2018, il 4 marzo 2018 si avvicina e sono giorni intensi di campagna elettorale. A meno di due settimane dal voto, arriva l’importante endorsement del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Intervenuto quest’oggi a Milano alla consegna del premio ISPI, istituito in ricordo dell’ambasciatore Boris Biancheri, all’attuale primo ministro Paolo Gentiloni, il senatore a vita ha speso parole al miele per l’esponente del Partito Democratico: “Possiamo dire che così Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per un futuro prossimo, e non solo nel breve periodo, della governabilità e della stabilità politica dell’Italia. Sulla base delle prove concrete e fortissime da lui date ed è lo spirito in cui le abbiamo via via seguite e sostenute che gli viene conferito il premio ISPI per l’anno 2018”. Una presa di posizione importante da parte dell'ex Presidente della Repubblica, che ha elogiato nel suo discorso l'attuale Premier e, per certi versi, ha tirato una stoccata a Matteo Renzi.

"ATTITUDINE ALL'ASCOLTO"

L'ex membro del Partito Comunista Italiano ha elogiato a chiare lettere l'operato di Paolo Gentiloni, bravo secondo Napolitano a “Perseguire e realizzare un ristabilimento di rapporti costruttivi e allo stesso tempo proficui con gli alleati in Europa, della crescita di dignità e di influenza dell’Italia in tutte le sedi internazionali. Ciò gli ha permesso di conquistare una limpida e motivata fiducia tra gli italiani e nelle relazioni internazionali”. Complimenti per la sua azione di governo ma non solo: Napolitano ha infatti sottolineato le qualità umane del presidente del Consiglio dei ministri: “Alla coerenza, alla lealtà e alla disciplina si accompagnano sempre l’impronta di libertà e quello spirito di ricerca senza alcuna preclusione. E vi si accompagna una attitudine all’ascolto e al dialogo che diventerà sua dote decisiva prima da ministro degli Esteri e poi da Presidente del Consiglio". Le elezioni politiche sono dietro l'angolo e anche in questa occasione Giorgio Napolitano ha detto la sua.

