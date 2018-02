SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Centrodestra al 38%, Bonino sale al 2%, M5s ‘frenato’ da Rimborsopoli

Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale

21 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni, Emma Bonino (LaPresse)

EUROMEDIA, CENTRODESTRA SUPERA IL 38%

Le ultime intenzioni di voto prodotte da Euromedia prima del silenzio elettorale scattato alla mezzanotte di venerdì scorso, presentano una situazione elettorale piuttosto complessa a pochi giorni dalle Elezioni: i sondaggi danno al momento il centrodestra in crescita fino al 38,6% complessivo. Insegue il Movimento 5 Stelle che dopo il caso Rimborsopoli non va oltre il 27% (ma neanche crolla, ndr) mentre Renzi resta al 22,4% con la coalizione che di fatto quasi raggiunge Di Maio al 26%. Entrando nelle pieghe dei singoli partiti, Forza Italia raccoglie il 17,5%, la Lega invece resta al 14,1%, Fratelli d’Italia non va oltre il 4,8% mentre la quarta gamba Noi con l’Italia supera il 2,2% nazionale; per il centrosinistra invece, oltre al Pd al 22,4%, troviamo Civica Popolare con Lorenzin allo 0,5%, +Europa con Bonino al 2%, Insieme allo 0,7%. Chiudiamo con la sinistra di Liberi e Uguali che non sfonda e rimane al 6,1%, mentre CasaPound ad oggi vale lo 0,8%.

SWG, CHI HA DELUSO DI PIU? PD NON È IL PRIMO…

Interessante sondaggio prodotto da Swg in vista delle prossime elezioni: è stato chiesto a chi si dichiara astenuto per il voto del 4 marzo, quale partito aveva votato nel 2013 (e se aveva votato) e i risultati sono interessanti dato che in molti si aspetterebbero il Pd di Renzi tra i maggiori fattori “deludenti” di questi ultimi 5 anni. Ma non è così: il 71% degli astenuti di oggi si erano già astenuti nel 2013, dimostrando come il fallimento generale della politica in questi anni non ha permesso un riavvicinamento tra il cittadino e la cosa pubblica, forse il dato peggiore di tutti in questi sondaggi pre-elettorali. Ma se si scorre poi la “classifica”, si scova al 14% gli elettori di Forza Italia, Lega e in generale del centrodestra: sono loro quelli che si sono sentiti più “delusi” rispetto a 5 anni fa e per questo motivo il 4 marzo si asterranno e non andranno a votare. Il Pd ha “deluso” il 10% degli astenuti di oggi, tenendo anche conto che nel 2013 il Partito Democratico si presentava con Bersani alla leadership e non aveva già all’epoca convinto appieno l’elettorato pur partendo da situazione di vantaggio con Berlusconi fuori dai giochi e con Monti non amato dalla gente. Chiude il Movimento 5 Stelle che con il 5% è quello che avrebbe deluso “di meno” gli astenuti di oggi.

