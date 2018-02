Tiziana Santaniello e il Sahaja Yoga/ Chi è la candidata del Movimento 5 Stelle

Tiziana Santaniello, andidata del Movimento 5 Stelle per il collegio uninominale del Senato di Milano 2, respinge le accuse di appartenere ad una comunità che guarisce cancro e Aids

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Tiziana Santaniello del Movimento 5 Stelle

Tiziana Santaniello, candidata del Movimento 5 Stelle per il collegio uninominale del Senato di Milano 2, è stata al centro di una feroce polemica per la propria appartenenza alla comunità che pratica il metodo del Sahaja Yoga, una forma di meditazione, promossa da Shri Nirmala Srivastava, una santona indiana che, ai suoi seguaci, aveva rivelato di essere la madre divina incarnata sulla terra. In Italia, questo culto, è seguito da oltre 1500 adepti tra cui l'esponente del gruppo di Beppe Grillo. Il sito Repubblica, nelle scorse ore, ha riportato alcune messaggi sulla chat Whatsapp della comunità di Sahaja Yoga di Milano per sostenere la candidatura della consulente finanziaria nelle fila del M5S.: "Cari fratelli e sorelle vorremo darvi una grande notizia, non per aprire un dibattito politico o cercare di influenzare le opinioni sacrosante che ognuno di noi ha, ma per dire che una nostra cara sorella, Tiziana Santaniello di Milano, è stata candidata al Senato della Repubblica Italiana nelle prossime elezioni!.Va da sé che questa è un’occasione davvero unica che è capitata per portare un barlume di luce nel mondo della politica italiana, che ne ha sicuramente bisogno in questi tempi di grande confusione e cambiamento".

LE TEORIE SULLA GUARIGIONE DEL CANCRO E AIDS

Tiziana Santaniello del Movimento 5 Stelle, su Facebook, ha smentito categoricamente l'associazione irreale, da parte di alcune fonti giornalistiche, tra la comunità Sahaja Yoga e la possibilità dei suoi membri di guarire malattie come il cancro e l'Aids. L'onorevole pentastellato, con un lungo ma significativo post, archivia la vicenda sul nascere etichettando il tutto come l'ennesima fake news, nata, forse, per screditare il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo: "Apprendo in queste ore da alcuni media nazionali notizie false sulle motivazioni della mia scelta di candidarmi alle prossime elezioni con il MoVimento 5 stelle di cui semplicemente condivido i punti del programma politico. Sono allibita degli attacchi strumentali che sto ricevendo dalla stampa. Pratico da anni yoga con grande soddisfazione personale, e ci tengo a precisare che sul sito ufficiale dell'associazione Sahaja Yoga non vi è in alcun punto scritto che lo yoga possa guarire il cancro o l'Aids, come falsamente affermato da Repubblica, e neanche io penso che lo yoga possa guarire queste malattie. Lascio all’associazione la scelta di difendersi nelle sedi opportune".

© Riproduzione Riservata.