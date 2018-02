Elezioni 2018/ Berlusconi: “Salvini non sarà il premier, Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario..

Silvio Berlusconi nel 2018 è ancora il faro centrale della campagna elettorale vero le Elezioni 2018: non ha più i numeri del passato ma per promesse, gag, programmi e “abitudini” in campagna elettorale sembra che la sua Forza Italia abbia ad oggi il 30-40% dei consensi. Sappiamo bene che non è così - e anche lui - ma l’importante, come già detto più volte, è ottenere un voto in più dell’alleato-rivale interno Matteo Salvini. L’intervista di questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital lo conferma una volta di più: «Matteo Salvini ha il forte desiderio di primeggiare nella coalizione, ma negli ultimi sondaggi la Lega è a quattro punti di distanza da noi. Il leader sarà espresso comunque dal partito che avrà preso più voti», spiega l’ex Cav a Massimo Giannini pochi istanti fa. Rilancia ancora il nome di Antonio Tajani come possibile figura adatta per Palazzo Chigi - «Come presidente del Consiglio potrebbe far valere gli interessi dell'Italia in Ue, dove è molto stimato» - e spiega che l’Italia stabile potrà esserlo solo con un Centrodestra coeso e con un’Europa amica e fidata, e qui la figura di Tajani ritorna con preponderante attualità. Intanto, come in ogni campagna elettorale che si rispetti, torna di nuovo lo “spettro” della vita personale di Berlusconi: a Otto e Mezzo ieri sera il Cav ha detto di non aver chiesto alcun risarcimento per gli assegni di mantenimento dopo il divorzio con Veronica Lario. «Non volevo nulla ma il suo terribile avvocato…»; di corno arriva subito la replica della diretta interessata che fa sapere all’Ansa, «mi ha notificato il provvedimento dei giudici per riaverli quei soldi..». Sì, siamo ancora nel 2018 e non più nel 1994 o nel 2001: ma non sembra sia cambiato molto..

CAMPAGNA ELETTORALE, DIARIO: TRA AGGRESSIONI E VIOLENZE

Non è stata una giornata semplice quella di ieri: la campagna verso le Elezioni 2018 si è infatti trasformata in una seconda nuova ondata di aggressioni e violenze, che fanno seguito a quelle di un mese fa circa a Macerata. In quella occasione fu l’assassinio ignobile e orrendo di una giovane ragazza, Pamela Mastropietro, a scatenare odio e violenze tra razzisti, anti-razzisti e “soliti” centri sociali impegnati a fare più baraonda che altro. Questa volta è un’altrettanto ignobile aggressione, fatta contro un rappresentante di Forza Nuova siciliana a lanciare a catena una serie di dirette o indirette spiacevoli conseguenze. Dopo il pestaggio di Massimo Ursino a Palermo di un gruppo della sinistra antagonista, in mattinata si è assistito all’accoltellamento di due militanti di Potere al Popolo a Perugia (forse da un gruppo neofascista) e poi è giunta notizia anche dell’irruzione di Forza Nuova negli studi di La7 per provare a bloccare la trasmissione DiMartedì, con toni lanciati su Facebook del leader Roberto Fiore ai limiti della decenza. Il tutto con il “contorno” classico da ultimi giorni di campagna elettorale: con un Renzi costretto ad intervenire sulle fake news “sparate” su “donna Agnese”, un Pd spaccato in Alto Adige per la candidatura di Maria Elena Boschi, un ministro Minniti che lancia l’allarme “mafia” sul voto del prossimo 4 marzo, per finire con un ennesimo scontro tra Berlusconi e Salvini sull’occhio strizzato dall’ex Cav sugli “epurati” ex M5s da fare entrare in coalizione per raggiungere i numeri in Parlamento, fino all’endorsement di Napolitano per Gentiloni (snobbando il segretario Pd Matteo Renzi). Insomma, appunti di una ordinaria giornata di follia… elettorale.

