CASO EMA/ Il gioco sporco dell'Europa contro l'Italia

Con due mosse decisamente spregiudicate ieri si è scoperto come l'Europa miri a evitare che la sede dell'Ema venga assegnata Milano. SERGIO LUCIANO

23 febbraio 2018 Sergio Luciano

La sede dell'Ema

Con la Città della salute, in edificazione a Sesto San Giovanni, e col progetto dell'Human Technopole dell'area ex-Expo a Rho, Milano è senza alcun dubbio oggi la metropoli europea più attiva e più dinamica sul fronte delle scienze umane. In questo modo, la già indiscutibile leadership italiana nell'assistenza sanitaria promette di essere integrata e raggiunta da un potenziale di ricerca qualificatissima - di frontiera, si dovrebbe dire - che finora non s'era mai visto.

Due buone ragioni per dire "no" all'insediamento dell'Ema a Milano. E due segnali politici gravissimi, quelli giunti ieri dal Consiglio europeo, direttamente, e dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, indirettamente. Andiamo per ordine e cerchiamo di capirci qualcosa.

Dunque l'Italia ha concorso per l'assegnazione dell'Ema al proprio territorio, e segnatamente a Milano. Per una serie di concause - sfortuna e, probabilmente, inefficienza diplomatica - la nostra candidatura non riesce a imporsi nella valutazione di merito a punti e arriva in parità contro quella olandese. Per un bizzarro regolamento che fa pensare ai mondiali di calcio e non ha una scelta economico-istituzionale quale dovrebbe essere, si procede con il sorteggio: sì, proprio il lancio della monetina. E a vincere è l'Olanda.

La delegazione italiana fa ritorno alla base con le pive nel sacco e resta a leccarsi le ferite, tra molte polemiche per lunghi giorni depressi. Finché, la notiziona: si viene a sapere - anche e soprattutto grazie al responsabile dell'Agenzia europea del farmaco - che per caso è l'italiano Guido Rasi - che la soluzione transitoria proposta dagli olandesi «non è ottimale» e «dimezza» lo spazio della sede di Londra. Insomma, l'Olanda, per concorrere contro l'Italia e gli altri Paesi candidati, ha dichiarato una situazione logistica migliore, e di molto, della realtà. Non aveva le carte in regola, non aveva nulla di pronto. Alla notizia, e dopo le opportune verifiche, la città di Milano sporge ricorso al Tribunale Ue e alla Corte dei Conti europea. I tempi di valutazione del ricorso sono imprecisati e soprattutto, come sempre in questi casi, prima del giudizio di merito si attende che le autorità di appello decidano se il ricorso stesso è ricevibile o no.

Ebbene, è qui che scatta lo scandalo, la vergogna. Ieri, infatti, il Consiglio dell'Ue si è espresso sul ricorso presentato da Milano in merito alla sede dell'Agenzia europea del farmaco, ritenendolo senza mezzi termini "manifestamente irricevibile". È quanto risulta scritto nel documento di 26 pagine dell'ufficio giuridico sulla sospensiva presentata da Palazzo Marino rivelato dall'Agi. Ora il punto è che il Consiglio non ha titolo per pronunciarsi su una questione del genere. Perché l'ha fatto, se non per influenzare politicamente gli organi competenti, cioè il Tribunale europeo e la Corte dei conti di Bruxelles?

E non basta. Sempre ieri, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker è intervenuto a gamba tesa con parole clamorosamente invasive dell'autonomia politica del nostro Paese: "Sono più preoccupato per l'esito delle elezioni italiane che per il risultato del referendum dell'Spd", ha detto, "Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore. Il peggiore scenario potrebbe essere nessun governo operativo in Italia. Il che potrebbe indurre una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo, ci prepariamo a questo scenario".

Chiaro? Di fronte alla concreta eventualità che Tribunale e Corte dei conti accolgano il ricorso milanese, sanzionando il comportamento truffaldino degli olandesi, si è mosso il Settimo Cavalleggeri. Il Consiglio ha fatto invasione di campo e ha opposto il suo "niet" politico. E Juncker ha alzato il tiro e ha spalato fango contro l'Italia, a prescindere e preventivamente. Ecco: fermo restando che la nostra "casa comune" resta l'Europa, sono questi i fatti concreti che ci dicono come in questa casa dobbiamo imparare a stare con la fermezza e la forza che la dimensione economica, politica e sociale dell'Italia ci attribuisce. Senza dimenticare che i cosiddetti alleati europei desiderano un'Italia debole e asservita.

Altro che Ema. Qui è in ballo una limitazione drastica ma strisciante della nostra sovranità.

