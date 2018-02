Elezioni 2018/ Boldrini, “Pd-Forza Italia, c’è già alleanza”. Di Maio, “ci sarà Ministero della Meritocrazia”

23 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Laura Boldrini (LaPresse)

CAMPAGNA ELETTORALE, IL DIARIO: JUNCKER BOCCIA, LA POVERTÀ SPAVENTA

Il clima da campagna Elezioni 2018 ormai, ad una settimana dal voto, si fa quasi completamente irrespirabile: passata la due giorni-terribile di aggressioni sul fronte fascismo-antifascismo (leggere le “motivazioni” degli squadristi antagonisti di sinistra contro il militante di Forza Nuova non è poi cosi lontano dall’orrore aggressivo dei neofascisti, ndr) la giornata di ieri si è svolta da un lato sulla consueta, ormai quasi stucchevole, diatriba-divorzio Berlusconi-Veronica Lario. “Non li voglio i soldi degli assegni che mi spettano, li può tenere”, diceva Berlu a Otto e mezzo, con la smentita secca dell’ex moglie “non è vero, non me l’ha mai chiesto e anzi li rivuole indietro”: vicenda interessante e utile per la campagna elettorale tanto quanto comprare le infradito a gennaio. Seconda parte della giornata elettorale invece dominata dalle parole non esattamente “tenere” del Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che, testuale, sostiene «Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un Governo non operativo in Italia. Assieme all'incertezza in Spagna, é possibile una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo, ci prepariamo a questo scenario». Poi fa marcia indietro e ritratta, ma ormai il danno è fatto. In tutto questo, è passata quasi inosservata l’interessante inchiesta condotta da Milena Gabanelli sul Corriere della Sera sui parametri della povertà in Italia e sulle proposte (quasi tutte senza coperture effettive) dei partiti impegnati nella campagna elettorale. Eppure da lì e dalle misure su famiglia e lavoro tutti dovranno cimentarsi: è quello il vero bisogno dell’Italia, non il divorzio di Berlusconi o i “timori” di un board centralista e tecnocratico della peggior parte d’Europa. Siamo populisti a dire così? Ai posteri (e agli elettori) l’ardua sentenza..

